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Музыка «Евровидение» может пройти онлайн Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что международный вокальный конкурс «Евровидение – 2020» может пройти в режиме онлайн.

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