Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, сумма увеличится в полтора раза – с восьми до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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