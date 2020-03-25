Коронавирус

Собака.ruСобака.ruВладимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса. Главное

Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Рассказываем о главных заявлениях. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции, запланированное на 22 апреля, будет перенесено на неопределенный срок.
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Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Газета.Ru11:08

Путин выступил с обращением из-за коронавируса: главное

Телеканал RTVI09:21

«Самое безопасное сейчас — побыть дома»: Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию и объявил следующую неделю нерабочей

Версия-Саратов09:47

Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса. Главное

Собака.ru09:32

Путин сделал следующую неделю нерабочей

ProUfu.ru09:32

Путин объявил следующую неделю нерабочей - «все должны посидеть дома»

Доктор Питер09:28

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

РБК10:57
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Общество

Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей

Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Деснянская правда 10:15
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Хоккей

Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 11:59
Политика

Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 20:19
Общество

Путин поручил увеличить выплаты по больничным в месяц до уровня МРОТ

Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
BFM.ru 09:54
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
Происшествия

В Китае человек умер от хантавируса за три часа

Мойка78 05:38
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Происшествия

В ДТП под Каиром погибли 18 человек

Российская газета 20:31
Энергетика

Chevron снизит капитальные расходы в 2020 году на $4 миллиарда

Американская нефтяная компания Chevron сократит капитальные расходы на $4 миллиарда в этом году и приостановит выкуп акций, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 11:41
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Экономика

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
Нефтегазовая вертикаль 09:30
Спорт

Ефимова рассказала о пользе отжиманий со знаменитого видео

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова отметила, оставаться в форме в период карантина из-за коронавируса ей помогают отжимания и приседания.
Спорт-Экспресс 08:29
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Здоровье

Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае

Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Ugpressa.ru 16:49
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Гаджеты

Лучшие функции Samsung Galaxy S20 получили старые смартфоны

Московский Комсомолец в Марий Эл 14:26
Происшествия

СК начал проверку «услуги» заражения коронавирусом в Кузбассе

Проверку по факту публикации объявления начало и кузбасское следственное управление СК РФ.
Российская газета 06:02
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости 20:17
Кино

Роберт Дауни-младший может снова вернуться в Marvel

Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
Родной город вчера в 02:03
Армия и оружие

Гаубицу «Мста-С» в калибре НАТО 155 мм испытали на полигоне

Компания «Рособоронэкспорт» и концерн «Уралвагонзавод» (входят в Ростех) впервые продемонстрировали боевые возможности самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм заказчикам из Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Взгляд.ру 07:35
Происшествия

Два пассажира судна Grand Princess умерли из-за болезни, вызванной новым коронавирусом

По меньшей мере два пассажира круизного судна Grand Princess умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.
ТАСС 21:18
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru 04:47
Финансы

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости 17:00
Происшествия

В Магадане стая собак напала на шестилетнюю девочку

РИА Новости 20:49
Игры

Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса

Игромания.ру вчера в 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
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