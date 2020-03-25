Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Рассказываем о главных заявлениях. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции, запланированное на 22 апреля, будет перенесено на неопределенный срок.

Общество Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.

Здоровье Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.

Экономика Цены на смартфоны в РФ вырастут на 20% Ситуация с ослаблением курса рубля и пандемией коронавируса привела к тому, что во втором квартале 2020 года смартфоны в России подорожают на 10-20%.

Политика Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

Футбол Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал Роналду Экс-президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал нападающего Криштиану Роналду за поведение во время карантина.

Кино Скончался сценарист Илья Рубинштейн Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.

Общество Игорь Востриков признался, что хочет уехать из Кемерова навсегда Игорь Востриков, потерявший в трагедии 25 марта супругу и детей, рассказал, что за все эти два года так и не смог окончательно смириться со случившимся.

Хоккей Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург» Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».

Кино Бекмамбетов снимет фильм дистанционно Актер Павел Прилучный, играющий в фильме Девятаева, виртуально сразится с реальными пилотами-геймерами со всей планеты.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество У посольства США в Багдаде упали ракеты Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.