Коронавирус

Собака.ruСобака.ruВладимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса. Главное

Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Рассказываем о главных заявлениях. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции, запланированное на 22 апреля, будет перенесено на неопределенный срок.
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Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Газета.Ru11:08

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

РБК10:57

Путин выступил с обращением из-за коронавируса: главное

Телеканал RTVI09:21

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Эхо Москвы10:00

Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса. Главное

Собака.ru09:32

Владимир Путин обратился к нации с речью о коронавирусе. До 5 апреля - выходные, голосование по Конституции перенесено

Весьма09:24

Владимир Путин объявил неделю 28 марта - 5 апреля нерабочей

Байкал2410:05
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Общество

Американцы массово начали строить бункеры из-за коронавируса

Американцы массово начали строить бункеры на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 21:27
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:13
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru 11:26
Общество

Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков

Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.
REGNUM 22:31
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе

Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.
BFM.ru 12:29
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
РБК 19:09
Здоровье

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК 18:01
Происшествия

Старт круизного сезона во Владивостоке отменяется

ВЕСТИ: Приморье 22:21
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Piter.tv 01:01
Экономика

Цены на смартфоны в РФ вырастут на 20%

Ситуация с ослаблением курса рубля и пандемией коронавируса привела к тому, что во втором квартале 2020 года смартфоны в России подорожают на 10-20%.
News.ru 22:43
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 06:22
Футбол

Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал Роналду

Экс-президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал нападающего Криштиану Роналду за поведение во время карантина.
Спорт-Экспресс 20:21
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru 04:47
Кино

Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом

Игромания.ру 12:41
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 21:33
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 22:41
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости 10:22
Общество

Игорь Востриков признался, что хочет уехать из Кемерова навсегда

Игорь Востриков, потерявший в трагедии 25 марта супругу и детей, рассказал, что за все эти два года так и не смог окончательно смириться со случившимся.
Московский комсомолец Кузбасс 21:55
Хоккей

Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»

Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
АиФ Челябинск 02:17
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Кино

Бекмамбетов снимет фильм дистанционно

Актер Павел Прилучный, играющий в фильме Девятаева, виртуально сразится с реальными пилотами-геймерами со всей планеты.
Inc-news.ru 22 марта в 17:41
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Ведомости 15:31
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru 14:08
Общество

У посольства США в Багдаде упали ракеты

Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Евразия Daily 22:24
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Хоккей

Александр Романов может перейти в «Монреаль» уже в этом сезоне

Защитник московского ЦСКА Александр Романов может перейти в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
Чемпионат 12:19
Общество

Принц Чарльз заразился новым коронавирусом

У наследника британского престола 71-летнего принца Уэльского Чарльза обнаружен новый коронавирус, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 07:46
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
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