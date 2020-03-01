Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruПутин выступил с обращением к нации по ситуации с коронавирусом

Первым делом Владимир Путин отметил, что Россия не может огородиться от проблемы и не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну. И сегодня главная задача – работать на опережение.
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Во имя спасения нации и экономики

News.ru13:05

Выходные, соцзащита и выплаты: главное об обращении Путина к нации в связи с коронавирусом

ТК Звезда11:00

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

РИА Новости09:38

Комментарий Губернатора Валерия Радаева по итогам обращения Президента Владимира Путина к гражданам России

Глас Народа10:26

Здоровьесбережение, перенос голосования и новый вариант работы экономики: президент обратился к нации

Военное обозрение10:04

Обращение Путина к нации из-за ситуации с пандемией коронавируса. Главное

vtomske.ru10:42

Путин выступил с обращением к нации по ситуации с коронавирусом

RuNews24.ru09:28
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Политика

Путин подписал указ о переносе голосования по Конституции

Москва, 25 марта 2020, 19:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны.
REGNUM 12:28
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Общество

Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Газета.Ru 12:10
Общество

Путин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
РИА Новости 09:25
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Собянин попросил пожилых людей беречь себя

Ситуация — не в юридическом, но в житейском смысле — действительно чрезвычайная; поэтому и в новой редакции указа мэра Москвы имеется непривычная формулировка: «обязать» граждан старше 65 лет и хронических больных соблюдать «домашний режим».
Московский Комсомолец 23 марта в 12:40
Армия и оружие

Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
РБК 14:56
Общество

Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

62-летняя Кармен Кальво ранее была госпитализирована.
Эхо Москвы 13:03
Происшествия

В Ростовской области ФСБ задержала начальника новочеркасского ГИБДД

Новочеркасск, Ростовская область, 25 марта 2020, 16:09 — REGNUM В Ростовской области задержан начальник отдела ГИБДД в Новочеркасске.
REGNUM 09:09
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Политика

Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Инфорос вчера в 13:55
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 30 тысяч

В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысячи человек и 101 тысяча выздоровели.
News.ru вчера в 07:00
Общество

Все школы в Челябинской области закрываются на карантин

Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Миасский рабочий 11:54
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Хоккей

Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин

Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Полит.ру 14:15
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Общество

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
ТВ Центр 13:57
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Политика

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины ввело на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:29
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК 09:56
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Политика

Трамп призвал граждан США вернуться на работу для спасения экономики

Глава государства добавил, что жители Америки хотят вернуться к работе.
RuNews24.ru 01:11
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Футбол

Модрич предложил «Реалу» игрока ЦСКА в качестве своего преемника

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рекомендовал клубу подписать хавбека московского ЦСКА Николу Влашича после своего ухода из команды, сообщает Defensa Central.
Газета.Ru 14:59
Общество

В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Говорит Москва 13:54
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания 05:28
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Как работают Яндекс.Новости?
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