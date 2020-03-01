Первым делом Владимир Путин отметил, что Россия не может огородиться от проблемы и не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну. И сегодня главная задача – работать на опережение.

Путин выступил с обращением к нации по ситуации с коронавирусом

Политика Путин подписал указ о переносе голосования по Конституции Москва, 25 марта 2020, 19:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Общество Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Общество Собянин попросил пожилых людей беречь себя Ситуация — не в юридическом, но в житейском смысле — действительно чрезвычайная; поэтому и в новой редакции указа мэра Москвы имеется непривычная формулировка: «обязать» граждан старше 65 лет и хронических больных соблюдать «домашний режим».

Единоборства Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок 24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.