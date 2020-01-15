Политика
Экономика сегодняВладимир Путин обратился с Посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин выступает перед Федеральным Собранием в Москве. На мероприятии присутствуют представители политических партий, общественные деятели и депутаты парламента. Впервые Послание президента России Федеральному Собранию оглашается в начале года.
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Послания Президента играют очень важное значение в жизни страны и позволяют регионам определить направления развития на год вперед. В прошлом году значительная часть Послания была посвящена социальной поддержке и демографической политике. Эти темы не теряют актуальности и сегодня.
— Глеб Никитин, российский политикНижегородская Правда 01:21
с чего всё началось
На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 17:45
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Политика
Путин предложил закрепить регулярную индексацию пенсий в Конституции
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Политика
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Президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо сформировать полноценную систему экологического мониторинга и ввести систему раздельного сбора мусора.
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Футбол
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Армия и оружие
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Авто
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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Врач советует беременным и гипертоникам не купаться в проруби на Крещение
Врач советует беременным и гипертоникам не купаться в проруби на Крещение. Это может быть опасно для здоровья.
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