с чего всё началось

Послания Президента играют очень важное значение в жизни страны и позволяют регионам определить направления развития на год вперед. В прошлом году значительная часть Послания была посвящена социальной поддержке и демографической политике. Эти темы не теряют актуальности и сегодня.

Президент России Владимир Путин выступает перед Федеральным Собранием в Москве. На мероприятии присутствуют представители политических партий, общественные деятели и депутаты парламента. Впервые Послание президента России Федеральному Собранию оглашается в начале года.

Общество Путин объявил о введении доплаты классным руководителям С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.

Гаджеты Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+ Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.

Политика Путин предложил отменить статью ОПГ для бизнеса Президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию призвал завершить в 2020 году реформу контрольно-надзорной деятельности, сделав тем самым работу бизнеса удобнее и проще.

Общество Путин анонсировал новую систему оплаты труда медиков Новая система оплаты труда в здравоохранении начнет поэтапно внедряться в 2020 году, будет установлена фиксированная доля оклада в заработной плате и единый для всей страны перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Футбол Тедеско намерен летом покинуть «Спартак» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не намерен работать в клубе в следующем сезоне.

Происшествия Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.

Экономика В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.

Политика Путин призвал создать в России систему раздельного сбора мусора Президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо сформировать полноценную систему экологического мониторинга и ввести систему раздельного сбора мусора.

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Авто Автомобили Opel подешевеют в РФ В 2020 году компания Opel намерена расширить модельную линейку на российском рынке до шести автомобилей, а также снизить цены на машины российской сборки.

Общество Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).