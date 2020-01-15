Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняВладимир Путин обратился с Посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин выступает перед Федеральным Собранием в Москве. На мероприятии присутствуют представители политических партий, общественные деятели и депутаты парламента. Впервые Послание президента России Федеральному Собранию оглашается в начале года.
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Глеб Никитин
Послания Президента играют очень важное значение в жизни страны и позволяют регионам определить направления развития на год вперед. В прошлом году значительная часть Послания была посвящена социальной поддержке и демографической политике. Эти темы не теряют актуальности и сегодня.
— Глеб Никитин, российский политикНижегородская Правда 01:21
с чего всё началось
На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 17:45

Подробнее о событии

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