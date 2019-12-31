Политика

Газета.RuГазета.RuВладимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы. Российский лидер поздравил ветеранов и всех, кто прошел через Вторую мировую войну. В своем праздничном обращении Владимир Путин призвал россиян к внимательности и любви друг к другу.
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Владимир Путин пожелал россиянам взаимопонимания в семьях в Новом году

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Опубликовано видео с новогодним поздравлением Путина. На Камчатке уже 2020-й

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Президент Путин в новогоднем обращении к россиянам выразил уверенность в успешном развитии страны

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Сирия. Итоги 2019 года: Башар Асад усилил свои позиции благодаря ВС РФ

За террористами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было 2,8%. Протурецкие группировки контролировали 2,6%. В общей площади сирийской территории портал Syrian Civil War Map не учитывал оккупированные Израилем сирийские Голаны.
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Названы самые популярные блюда на Новый год в России

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WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
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В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь.
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О планах повышения зарплат строителям космодрома Восточный сообщил 31 декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «России-24».
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Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом

По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
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С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

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