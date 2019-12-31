Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Его обращение вышло в телеэфире на Дальнем Востоке, передает ТАСС. Глава государства отметил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас».
Читать в источнике
Комментировать544

Подробнее о событии

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Газета.Ru09:46

Опубликовано видео с новогодним поздравлением Путина. На Камчатке уже 2020-й

Znak.com07:26

Путин видит в единстве нации основу для достижения самых высоких целей РФ

ТАСС06:58

Владимир Путин пожелал россиянам взаимопонимания в семьях в Новом году

Телеканал 360°07:19

Путин поздравил россиян с Новым годом

Lenta.ru07:01

Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству

Московский Комсомолец07:23

Президент Путин в новогоднем обращении к россиянам выразил уверенность в успешном развитии страны

Эхо Москвы07:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Единоборства

Отец Нурмагомедова: Хотелось бы увидеть реванш Хабиба и Конора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в интервью газете "Спорт-Экспресс" допустил возможность, что его сын вновь сразится с ирландцем Конором Макгрегором.
РЕН ТВ вчера в 09:43
Политика

Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
BFM.ru 05:20
Общество

Оливье и мандарины стали самыми популярными блюдами новогоднего стола

Давыдов.Индекс 05:23
Общество

Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Российская газета 04:11
Общество

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

РБК 02:47
Армия и оружие

Американским военным запретили пользоваться Tik Tok

Военнослужащим США запретили пользоваться китайским приложением Tik Tok.
РЕН ТВ вчера в 23:55
Происшествия

В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами

В Тульской области автобус с пассажирами упал в кювет и перевернулся. Дорожный инцидент произошел трассе Тула – Новомосковск.
Свободная Пресса вчера в 17:01
Армия и оружие

Сирию освободят от террористов уже в 2020 году

Как отмечают специалисты, освобождение большей части территории на северо-западе Сирии будет завершено уже к середине будущего года, после чего, начнётся лишь зачистка районов боевиков, которая, вероятней всего, будет выражаться либо в капитуляции самих террористов, либо в их полном уничтожении.
Avia.pro 05:31
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина

Взгляд.ру 29 декабря в 10:19
Общество

В Сети появилось видео новогоднего обращения Путина

В Сети появилось видео новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам.
РБК 10:10
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Российская газета 08:02
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Финансы

Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 11:12
Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
Энергетика

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 08:56
Политика

Черногория стала центром войны против православия

Председатель Российского общенародного Союза Сергей Бабурин опубликовал открытое письмо с призывом защитить православные святыни в Черногории в связи с принятием закона о свободе вероисповедания, по которому власть получает право распоряжаться церковным имуществом, святынями и территориями.
Новый День вчера в 07:39
Политика

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 04:18
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД инфо».
Коммерсантъ 10:24
Происшествия

Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы

Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 06:33
Общество

В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку

В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 09:42
Политика

Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Пятый канал 02:10
Общество

В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Российская газета 06:33
Политика

В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Газета.Ru вчера в 10:57
Футбол

Глушаков: пошел этот 2019 год в баню

Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Газета.Ru 07:40
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС 02:59
Армия и оружие

ЛНА ликвидировала двоих террористов-смертников в Абу-Салиме

Двое террористов-смертников, прибывших из Сирии в Ливию, были ликвидированы в районе Абу-Салим.
Политическая Экспертиза 07:39
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Гаджеты

Последний флагман года уже установил рекорд

Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.
iXBT.com вчера в 04:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное