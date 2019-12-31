Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Его обращение вышло в телеэфире на Дальнем Востоке, передает ТАСС. Глава государства отметил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас».

Политика Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.

Единоборства Отец Нурмагомедова: Хотелось бы увидеть реванш Хабиба и Конора Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в интервью газете "Спорт-Экспресс" допустил возможность, что его сын вновь сразится с ирландцем Конором Макгрегором.

Происшествия В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами В Тульской области автобус с пассажирами упал в кювет и перевернулся. Дорожный инцидент произошел трассе Тула – Новомосковск.

Армия и оружие Сирию освободят от террористов уже в 2020 году Как отмечают специалисты, освобождение большей части территории на северо-западе Сирии будет завершено уже к середине будущего года, после чего, начнётся лишь зачистка районов боевиков, которая, вероятней всего, будет выражаться либо в капитуляции самих террористов, либо в их полном уничтожении.

Политика Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Энергетика «Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.

Политика Черногория стала центром войны против православия Председатель Российского общенародного Союза Сергей Бабурин опубликовал открытое письмо с призывом защитить православные святыни в Черногории в связи с принятием закона о свободе вероисповедания, по которому власть получает право распоряжаться церковным имуществом, святынями и территориями.

Политика Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Политика В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.

Общество В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".