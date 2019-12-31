Политика
Lenta.ruПутин поздравил россиян с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Его обращение вышло в телеэфире на Дальнем Востоке, передает ТАСС. Глава государства отметил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас».
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Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Единоборства
Отец Нурмагомедова: Хотелось бы увидеть реванш Хабиба и Конора
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в интервью газете "Спорт-Экспресс" допустил возможность, что его сын вновь сразится с ирландцем Конором Макгрегором.
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Общество
Оливье и мандарины стали самыми популярными блюдами новогоднего стола
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Армия и оружие
Американским военным запретили пользоваться Tik Tok
Военнослужащим США запретили пользоваться китайским приложением Tik Tok.
Происшествия
В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами
В Тульской области автобус с пассажирами упал в кювет и перевернулся. Дорожный инцидент произошел трассе Тула – Новомосковск.
Армия и оружие
Сирию освободят от террористов уже в 2020 году
Как отмечают специалисты, освобождение большей части территории на северо-западе Сирии будет завершено уже к середине будущего года, после чего, начнётся лишь зачистка районов боевиков, которая, вероятней всего, будет выражаться либо в капитуляции самих террористов, либо в их полном уничтожении.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина
Общество
В Сети появилось видео новогоднего обращения Путина
В Сети появилось видео новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Финансы
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Политика
Черногория стала центром войны против православия
Председатель Российского общенародного Союза Сергей Бабурин опубликовал открытое письмо с призывом защитить православные святыни в Черногории в связи с принятием закона о свободе вероисповедания, по которому власть получает право распоряжаться церковным имуществом, святынями и территориями.
Политика
Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде
Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД инфо».
Происшествия
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Общество
В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку
В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает "Фонтанка.ру".
Политика
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Общество
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Футбол
Глушаков: пошел этот 2019 год в баню
Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Армия и оружие
ЛНА ликвидировала двоих террористов-смертников в Абу-Салиме
Двое террористов-смертников, прибывших из Сирии в Ливию, были ликвидированы в районе Абу-Салим.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Гаджеты
Последний флагман года уже установил рекорд
Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.