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Владимир Путин обсудил дополнительные меры поддержки экономики и доходов граждан

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры поддержки.
РИА Новости
Глава государства отметил необходимость "помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств".
ПРАЙМ
Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке.
Первый канал
Президент регулярно проводит совещания по ситуации в отраслях экономики, а также по экономической ситуации в целом.
РИА Новости

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Владимир Путин обсудил дополнительные меры поддержки экономики и доходов граждан
Российская газета11:56
Путин обсудил с правительством, как российская экономика развивается вопреки санкциям
Life.ru10:54
Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики
Аргументы и Факты07:12
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Первый канал07:33
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ПРАЙМ07:24
Президент Путин обсудит стимулирование деловой активности с правительством. В ЯНАО бизнес получит отсрочку по оплате аренды
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