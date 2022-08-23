"Внешэкономбанк является важнейшим институтом развития у нас. Активы группы - свыше 4 трлн рублей, а кредитный портфель - свыше 1,5 трлн [рублей]. Как в сегодняшних условиях строится работа группы?" - поинтересовался глава государства.
Шувалов информировал президента о приоритетных направлениях деятельности в условиях внешнего санкционного давления, отметив, что после февраля пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами.
Говоря о проектном финансировании, председатель ВЭБ.РФ подчеркнул, что в некоторых сферах, например, в авиационной промышленности, рынок требует производства в таком объеме, что придется расширять возможности существующих предприятий.
"Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами", — произнес Зеленский во время пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа".
По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков в Риге, сообщается на сайте ведомства.