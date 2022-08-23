Будьте в Плюсе

Владимир Путин обсудил работу ВЭБ в условиях западных санкций

Президент встретился в Кремле с председателем госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым.
Российская газета
"Внешэкономбанк является важнейшим институтом развития у нас. Активы группы - свыше 4 трлн рублей, а кредитный портфель - свыше 1,5 трлн [рублей]. Как в сегодняшних условиях строится работа группы?" - поинтересовался глава государства.
ТАСС
Шувалов информировал президента о приоритетных направлениях деятельности в условиях внешнего санкционного давления, отметив, что после февраля пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами.
ТАСС
Говоря о проектном финансировании, председатель ВЭБ.РФ подчеркнул, что в некоторых сферах, например, в авиационной промышленности, рынок требует производства в таком объеме, что придется расширять возможности существующих предприятий.
ТАСС

Подробнее о событии

Путин провел встречу с председателем ВЭБ.РФ Шуваловым
РЕН ТВ07:25
Владимир Путин обсудил работу ВЭБ в условиях западных санкций
Российская газета11:01
«Слава Богу»: Путин поблагодарил Шувалова за воспоминание о промышленности
Infox.ru08:29
Путин обсудил с Шуваловым приоритеты в деятельности ВЭБ.РФ в условиях санкций
ТАСС07:39
О перспективах развития «ВЭБ.РФ» президент говорил с главой госкорпорации Игорем Шуваловым
Первый канал11:20

Интересное

Белгородский губернатор Гладков сообщил о самовозгорании боеприпасов около села Тимоново

Инцидент произошел в районе села Тимоново. По словам политика, случилось это из-за жаркой погоды — сработал эффект линзы.
Lenta.ru11:04

Макрон на саммите «Крымская платформа» призвал не идти на компромиссы с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите "Крымская платформа" призвал страны Запада не показывать слабость и отказаться от взаимных уступок в отношениях с Россией.
РИА Новости08:39

В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили у берегов Крыма беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
РБК10:30

Войска России, ДНР и ЛНР вышли к административной границе Николаевской области

Союзные силы в ходе наступления вышли к административной границе Николаевской области, одновременно с этим уничтожив подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.
RT на русском10:06

Журналистку и политолога Дарью Дугину похоронили в Подмосковье

Журналистку и политолога Дарью Дугину похоронили в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:04

Техподдержка Samsung посоветовала пользователю разбить SSD молотком

Компания даже предложила способы: просверлить несколько отверстий в накопителе или разбить молотком на мелкие кусочки.
Ferra08:17

Президент Украины Зеленский пригрозил забрать Крым у России «любыми средствами»

"Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами", — произнес Зеленский во время пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа".
РИА Новости12:39

СК завел дело из-за демонтажа памятника советским воинам в Риге

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков в Риге, сообщается на сайте ведомства.
РБК12:16

Курбан Омаров воссоединился с возлюбленной и готовится к свадьбе

Курбан Омаров поделился с нами хорошей новостью, он помирился с бывшей девушкой и нацелен на серьезные отношения.
CT news11:23

Николай Цискаридзе уступил место ведущего шоу «Сегодня вечером» Юлии Меньшовой

Для многих телезрителей стало неожиданностью, что в последнем выпуске программы «Сегодня вечером» в роли ведущего выступил не Николай Цискаридзе, а Юлия Меньшова.
Мишень21 августа в 14:07