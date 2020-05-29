Политика
РИА НовостиВладимир Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, сообщили в пресс-службе Кремля. В эту дату в некоторых российских городах пройдут парады в честь дня Победы. Этот день станет нерабочим с сохранением заработной платы.
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Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 17:02
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Политика
Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву
Коммерсантъ 14:34
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Общество
Режим самоизоляции в Омской области официально ослабят с 4 июня
Бурков отметил, что Омская область в ближайшие дни выйдет на плато, но если случится резкий подъем заболеваемости, ограничения будут введены снова.
Город55.ру 11:33
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 14:56
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Единоборства
Алиев проиграл в своём первом боксёрском поединке
Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев дебютировал в боксе.35-летний украинец в рамках проекта "Битва" вышел на ринг против актёра и модели Никиты Вакулюка и уступил ему по очкам.
Soccer.ru 18:17
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета вчера в 06:28
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Кино
Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»
Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России вчера в 05:56
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Здоровье
У проживающих в двух тульских соцучреждениях нашли коронавирус
Министерство труда и социальной защиты Тульской области сообщает, что проживающие Товарковского дома-интерната для престарелых и Комплексного центра соцобслуживания №3 заразились коронавирусом.
Тульская пресса 08:22
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
Общество
Роспотребнадзор обозначил новые правила работы для храмов
Православные храмы прекратили работать с 13 апреля. Решение о запрете на посещение для верующих принял глава РПЦ патриарх Кирилл.
Мир новостей 09:13
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет
Вечерний курьер вчера в 00:39
Экономика
Российские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей
Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
Lenta.ru 08:06
Фигурное катание
Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
Нева Спорт 15:06
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
РИА Новости 09:15
Финансы
Рубль рос второй месяц кряду в мае
В течение мая рубль рос второй месяц кряду, увеличившись на 6,06% к доллару и на 4,52% к евро, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные Московской биржи.
Газета.Ru 18:33
Игры
Assassin’s Creed Valhalla сюжетно свяжет Origins и первую часть серии
CyberSport.ru 01:27
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Общество
Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 12:24
Армия и оружие
ПНС Ливии признало важность вмешательства Турции в войну
Вмешательство Турции изменило баланс сил в Ливии, заявил вице-премьер признанного ООН ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Муайтик.
News.ru 05:38