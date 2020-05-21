Общество

ТАССТАССПутин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня

Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на сoвещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии.
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Сергей Кравцов
Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. Аудитории будут предварительно дезинфицироваться.
— Сергей Кравцов, российский политикВести.Ru 14:00

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Как будут проходить экзамены и поступление в вузы в условиях пандемии

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