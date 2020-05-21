Общество
ТАССПутин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на сoвещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии.
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Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. Аудитории будут предварительно дезинфицироваться.
— Сергей Кравцов, российский политикВести.Ru 14:00
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Общество
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Более 27 тысяч москвичей сдали кровь на определение антител к коронавирусу в рамках исследования на иммунитет по случайной выборке.
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Шоу-бизнес
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RuNews24.ru вчера в 22:41
Общество
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Шоу-бизнес
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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила в своем микроблоге Instagram о том, что она будет участвовать в новом проекте Первого канала «На даче».
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Шоу-бизнес
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Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
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Экономика
Правительство отказалось от идеи создания госкорпорации «Росшельф»
Правительство решило отказаться от создания госкорпорации «Росшельф», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Эмин сообщил на своей странице о разводе, поблагодарил бывшую супругу за проведенное вместе время и общую дочь.
RuNews24.ru 15:24
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
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Газета.Ru 19 мая в 17:24
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получать льготные кредиты
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Глава Алушты извинилась за слова про собак
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Известия 08:30
Общество
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Интерфакс 07:26
Футбол
Гончаренко опроверг интерес ЦСКА к Деспотовичу
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