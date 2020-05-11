Политика
КоммерсантъПутин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране. Ограничения сохранятся для людей старше 65 лет, продолжит действовать запрет на массовые мероприятия. Губернаторы смогут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.
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Единоборства
Фергюсон получил перелом орбитальной кости
Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.
Советский спорт 01:03
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлевается
Хотя брифинг и прошел накануне «дня Икс» — 12 мая — дня, ранее анонсированного как дата окончания спецрежима, с первых же мгновений мероприятия стало понятно, что очарование долгожданного дня авансом переоценено — режим самоизоляции сохранится и за этим календарным рубежом.
Infopro54 08:03
Общество
TSMC и Intel планируют построить в США завод по производству чипов
Тайваньская высокотехнологичная компания TSMC и американская Intel планируют построить на территории США заводы по изготовлению интегральных микросхем.
МонаВиста 06:32
Шоу-бизнес
Появились первые фото тещи Александра Цекало
Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru 03:30
Общество
Стала известна причина обрушения сайта госуслуг
Напомним, в понедельник, 11 мая, заявил Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что из-за пандемии коронавируса в России необходимы дополнительные меры по поддержке бизнеса, а также прямая помощь гражданам.
Профиль 15:37
Футбол
Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса
Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.
Эхо Москвы 15:32
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Политика
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина
Как пишет ТАСС, о состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
Псковское агентство информации 15:22
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Экономика
В сети биткоина состоялся халвинг
В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК 15:49
Здоровье
Врач назвала способ укрепления иммунитета в период коронавируса
Полноценный сон помогает укреплению иммунитета человека,- считает врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Все для Вас 11:49
Общество
Еще 55 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Еще 55 пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию и пневмонией скончались в Москве.
Вечерняя Москва 15:23
Космос
Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса»
Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.
Pravda.Ru 08 мая в 22:00
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда вчера в 00:05
Политика
Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений
Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 16:16
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции
По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Политика
Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
На пресс-конференции Трампа спросили, почему он не в маске, хотя сотрудникам Белого дома с сегодняшнего дня предписали носить маски на рабочем месте.
РИА Новости 17:46
Политика
«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого
Комсомольская правда 07:13
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
Воробьев назвал срок продления ограничений в Подмосковье
Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
Известия 14:29
Здоровье
Временный госпиталь в «Крокус Экспо» откроется 12 мая
Госпиталь в «Крокус Экспо» для пациентов с коронавирусом откроется 12 мая, сообщили власти Подмосковья.
ФАН вчера в 08:00
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03