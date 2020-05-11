Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране. Ограничения сохранятся для людей старше 65 лет, продолжит действовать запрет на массовые мероприятия. Губернаторы смогут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.
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Владимир Путин пройдет между Сциллой и Харибдой

Ведомости16:44

Путин объявил об окончании нерабочего периода

РИА Новости14:55

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК11:36

Период нерабочих дней сменит серьезный экономический кризис. «Он будет похлеще Великой депрессии»

URA.Ru14:02

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Lenta.ru10:14

Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

Коммерсантъ10:12

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

RT на русском09:18
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Единоборства

Фергюсон получил перелом орбитальной кости

Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.
Советский спорт 01:03
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Общество

Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом

Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
24
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
1,1K
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлевается

Хотя брифинг и прошел накануне «дня Икс» — 12 мая — дня, ранее анонсированного как дата окончания спецрежима, с первых же мгновений мероприятия стало понятно, что очарование долгожданного дня авансом переоценено — режим самоизоляции сохранится и за этим календарным рубежом.
Infopro54 08:03
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Общество

TSMC и Intel планируют построить в США завод по производству чипов

Тайваньская высокотехнологичная компания TSMC и американская Intel планируют построить на территории США заводы по изготовлению интегральных микросхем.
МонаВиста 06:32
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru 03:30
4
Общество

Стала известна причина обрушения сайта госуслуг

Напомним, в понедельник, 11 мая, заявил Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что из-за пандемии коронавируса в России необходимы дополнительные меры по поддержке бизнеса, а также прямая помощь гражданам.
Профиль 15:37
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Футбол

Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса

Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.
Эхо Москвы 15:32
5
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
141
Политика

Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина

Как пишет ТАСС, о состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
Псковское агентство информации 15:22
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Финансы

Обозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
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Экономика

В сети биткоина состоялся халвинг

В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК 15:49
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Здоровье

Врач назвала способ укрепления иммунитета в период коронавируса

Полноценный сон помогает укреплению иммунитета человека,- считает врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Все для Вас 11:49
20
Общество

Еще 55 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 55 пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию и пневмонией скончались в Москве.
Вечерняя Москва 15:23
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Космос

Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса»

Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.
Pravda.Ru 08 мая в 22:00
Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Комсомольская правда вчера в 00:05
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Политика

Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений

Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 16:16
1
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции

По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

РИА Новости 15:30
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Политика

Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску

На пресс-конференции Трампа спросили, почему он не в маске, хотя сотрудникам Белого дома с сегодняшнего дня предписали носить маски на рабочем месте.
РИА Новости 17:46
Политика

«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого

Комсомольская правда 07:13
Общество

В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
127
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
654
Общество

Воробьев назвал срок продления ограничений в Подмосковье

Ограничения по работе, которые были введены в Подмосковье из-за распространения коронавируса, будут продлены до 18 мая.
Известия 14:29
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Здоровье

Временный госпиталь в «Крокус Экспо» откроется 12 мая

Госпиталь в «Крокус Экспо» для пациентов с коронавирусом откроется 12 мая, сообщили власти Подмосковья.
ФАН вчера в 08:00
62
Общество

В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
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Единоборства

Макгрегор высмеял реакцию Нурмагомедова на победу Гэтжи

Lenta.ru 17:10
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
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