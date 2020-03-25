Коронавирус
Кубань 24Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом россияне смогут находиться дома с 28 марта по 5 апреля. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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За длинные выходные работники получат заработную плату в полном объеме
Российская газетавчера в 16:17
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Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Общество
Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса
По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Общество
Минобрнауки: Студенты российских вузов отправятся на каникулы
Студенты российских вузов уходят на каникулы. Они начнутся 28 марта, а завершатся пятого апреля.
Армия и оружие
В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
Экономика
Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года
Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Экономика
У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией
В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
Происшествия
Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе
Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег
Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег, пока на протяжении недели ходил на работу после поездки в Мексику.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов
В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Политика
На Украине предрекли катастрофическое число жертв коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец заявил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом нового типа в стране.
Общество
Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса
Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Происшествия
На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус
Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
Экономика
Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка Инна Макарова
Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
Число жертв коронавируса в США выросло почти втрое за три дня
Три дня назад в США сообщалось о 390 жертвах скончавшихся от COVID-19.
Наука
Скрытый симптом коронавируса назван
Назван один из скрытых симптомов коронавируса: это аносмия – потеря обоняния.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Экономика
ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
Общество
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи к пандемией коронавируса.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены
Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о двукратном росте боевого потенциала российской армии
Общество
Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса
Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Космос
Роскосмос: перед стартом у ракет проверяют сотни тысяч параметров
Подготовка ракеты "на земле" включает проверку сотен тысяч параметров.
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.