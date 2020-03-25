Коронавирус

Кубань 24Кубань 24Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом россияне смогут находиться дома с 28 марта по 5 апреля. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать3,2K

Подробнее о событии

Путин объявил следующую неделю нерабочей

РБКвчера в 09:47

За длинные выходные работники получат заработную плату в полном объеме

Российская газетавчера в 16:17

В Совфеде прокомментировали обращение Путина к россиянам

RT на русскомвчера в 11:11

«Длинные выходные» в России: опубликован текст указа

РЕН ТВвчера в 19:36

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Коммерсантъвчера в 09:27

Путин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:25

Путин призвал россиян поберечь себя и остаться дома

Lenta.ruвчера в 09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Известия вчера в 15:37
Общество

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Ведомости вчера в 23:45
Общество

Минобрнауки: Студенты российских вузов отправятся на каникулы

Студенты российских вузов уходят на каникулы. Они начнутся 28 марта, а завершатся пятого апреля.
Российская газета вчера в 19:55
Армия и оружие

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 15:17
Экономика

Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Инвест-Форсайт 24 марта в 12:25
Экономика

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
Нефтегазовая вертикаль вчера в 09:30
Происшествия

Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе

Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 16:02
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:14
Общество

Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег

Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег, пока на протяжении недели ходил на работу после поездки в Мексику.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов

В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).
ToDay News Ufa вчера в 12:42
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Политика

На Украине предрекли катастрофическое число жертв коронавируса

Глава Минздрава Украины Илья Емец заявил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом нового типа в стране.
РИА Новости вчера в 18:45
Общество

Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса

Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
RT на русском вчера в 13:53
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Происшествия

На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус

Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
REGNUM вчера в 17:00
Экономика

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка Инна Макарова

Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Московский Комсомолец вчера в 07:06
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Общество

Число жертв коронавируса в США выросло почти втрое за три дня

Три дня назад в США сообщалось о 390 жертвах скончавшихся от COVID-19.
Известия вчера в 23:40
Наука

Скрытый симптом коронавируса назван

Назван один из скрытых симптомов коронавируса: это аносмия – потеря обоняния.
ToDay News Ufa вчера в 06:48
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Экономика

ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи к пандемией коронавируса.
Super.ru вчера в 09:20
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:24
Армия и оружие

Шойгу рассказал о двукратном росте боевого потенциала российской армии

Rambler News Service вчера в 04:30
Общество

Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса

Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Космос

Роскосмос: перед стартом у ракет проверяют сотни тысяч параметров

Подготовка ракеты "на земле" включает проверку сотен тысяч параметров.
ТАСС вчера в 02:15
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное