В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей. Такое заявление он сделал во время своего обращения, закончившегося всего несколько недель назад.

Происшествия Силовики проводят обыски у главы Кизлярского района Силовики в рамках уголовного дела о превышении полномочий проводят обыски в рабочем кабинете и доме главы администрации Кизлярского района Александра Погорелова.

Экономика Торговые центры предупредили о дефолте Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.

Общество В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.

Общество В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.

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Здоровье У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.

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Финансы Рубль ускорил падение после обращения Владимира Путина Москва, 25 марта 2020, 17:37 — REGNUM Курс рубля ускорил падение по отношению к доллару и евро после обращения президента России Владимира Путина к гражданам, посвящённого ситуации с коронавирусом.

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