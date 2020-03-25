Коронавирус
Независимый публицистПутин объявил следующую неделю нерабочей для россиян
В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей. Такое заявление он сделал во время своего обращения, закончившегося всего несколько недель назад.
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Общество
Стало известно о переводе Лещенко в реанимацию больницы в Коммунарке
Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке.
Происшествия
Силовики проводят обыски у главы Кизлярского района
Силовики в рамках уголовного дела о превышении полномочий проводят обыски в рабочем кабинете и доме главы администрации Кизлярского района Александра Погорелова.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Здоровье
Известный педиатр посоветовал поднимать иммунитет вином
Врач-педиатр Евгений Комаровский дал россиянам советы по формированию аптечки, сообщает ИА DEITA.
Игры
Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam
Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.
Общество
В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.
Космос
Марсоход Curiosity взобрался на еще одну гору и сделал селфи
Взбирался на гору марсоход в три этапа.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Общество
Все школы в Челябинской области закрываются на карантин
Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Общество
В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса
Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Общество
В Думу внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Законопроект об уголовном наказании и лишении свободы за нарушение правил карантина внесен в Госдуму.
Наука
Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании
Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Здоровье
У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус
У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Авто
BMW 7-Series, простоявший 23 года в капсуле, выставили на аукцион
В Германии на аукцион выставили седан BMW 740i, который 23 года простоял в специальной капсуле с циркуляцией воздуха.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,3-4,2%
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2496,1 пункта (+3,3%), индекс РТС - 1005,6 пункта (+4,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,5%.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Финансы
Рубль ускорил падение после обращения Владимира Путина
Москва, 25 марта 2020, 17:37 — REGNUM Курс рубля ускорил падение по отношению к доллару и евро после обращения президента России Владимира Путина к гражданам, посвящённого ситуации с коронавирусом.
Экономика
Станислав Воскресенский рассказал о том, как еще поддержат предпринимателей в Ивановской области в связи с коронавирусом
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на заседании совета объединения предпринимателей «Опора России» озвучил ряд мер по поддержке предпринимателей в условиях коронавируса.
Общество
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.