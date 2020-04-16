Экономика

Тульская прессаТульская прессаВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса

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