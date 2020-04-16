с чего всё началось

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Экономика Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется. 217

Происшествия Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 399

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 33

Транспорт Власти Москвы разъяснили условия поездок на дачу и к родственникам Власти Москвы ответили на распространенные вопросы о необходимости оформления цифрового пропуска при поездке на дачу и к родственникам.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 41

Экономика Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер. 3,6K

Политика Украина и ЛНР совершили обмен пленными Mossovetinfo.ru – Украина и самопровозглашенная Луганская народная республика совершили обмен пленными сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольгу Кобцеву.

Общество В Нижегородской области подтверждено 65 новых случаев коронавируса Представители регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщили о том, что за последние сутки на территории Нижегородской области были выявлены 65 новых случаев коронавируса. 6

Авто GM-АвтоВАЗ получила новое название GM-АвтоВАЗ, совместное предприятие отечественного АвтоВАЗа с General Motors, появилось в 2001 году. 6

Происшествия Умерла лечившая зараженных коронавирусом без маски медсестра Как сообщает WTCJ, медсестра из Флориды, лечившая больных от коронавируса, была вынуждена долгое время работать без медицинской маски. 1

Наука Назван ключевой виновник пандемии коронавируса По словам специалистов института Оттавы в Канаде, промежуточными «хозяевами» коронавируса, который изначально передался от летучих мышей человеку, могли быть бездомные собаки, сообщает интернет-издание Evo-RUS.com. 414

Общество Пропускной режим вводят в Задонске и Липецке Пропускной режим внедряют липецкие власти в регионе. Как сообщает ТАСС, в первую очередь его введут в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Задонске. 325

Здоровье Минздрав из-за коронавируса приостановил плановую вакцинацию В России приостановлена плановая вакцинация из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. 13

Общество Соловьев отказался от баттла с Уткиным Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина. 1,1K