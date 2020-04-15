Экономика
Открытый НижнийПутин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъвчера в 09:16
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Поддержка авиакомпаний в период коронавируса: Из бюджета выделят 23 миллиарда рублей
Комсомольская правдавчера в 09:23
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Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:53
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Происшествия
Землетрясение произошло под Новосибирском
Как сообщало ИА REGNUM, ранее два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,2 произошли у восточных берегов Камчатки.
REGNUM вчера в 23:14
Общество
Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков
ТВ Центр вчера в 03:57
Общество
Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»
Евразия Daily 00:51
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 14 апреля в 18:54
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 17:00
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Здоровье
В Приморье определены три очага заражения коронавирусом
В Приморском крае выделены три крупных очага заражения новым видом коронавируса.
Российская газета 00:11
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
Происшествия
Фура свалилась в воду на Выборгской набережной и погубила водителя
Невские Новости 00:35
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Общество
Уличный художник Бэнкси создал работу, не нарушая самоизоляции
Английский уличный художник Бэнкси показал очередную работу. На этот раз она создана во время самоизоляции и опубликована в Instagram.
Newsrussia.media 00:52
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Здоровье
Пять больных коронавирусом в Татарстане находятся в тяжелом состоянии
Челнинские известия вчера в 06:26
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 19:13
Космос
При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru вчера в 11:41
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
RT на русском вчера в 22:59
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Политика
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.
Lenta.ru вчера в 17:07
Гаджеты
Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S
Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
3DNews вчера в 13:02
Общество
Доктор Мясников стал представителем Инфоцентра по коронавирусу
Известный телеведущий, главврач столичной клинической больницы №71 Александр Мясников стал официальным представителем информационного центра о коронавирусе (ИЦК).
Московский Комсомолец вчера в 12:19
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 14 апреля в 13:01
Экономика
Алтайский край будет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего
Директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что Алтайский край станет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего.
АМИТЕЛ 00:29