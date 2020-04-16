с чего всё началось

Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед совещанием с правительством объявил о новых мерах по поддержке бизнеса, экономики, занятости в условиях эпидемии коронавируса. Озвученные решения, по его словам, согласованы с профильными ведомствами.

Политика Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. 366

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