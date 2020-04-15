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Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
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Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.В источнике
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С чего всё начиналось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15 апреля в 09:32
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Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъ 15 апреля в 09:32
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Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса

Эхо Москвы вчера в 07:00
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Бизнес получает вакцину

Российская газета 15 апреля в 12:13
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