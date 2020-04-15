Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Разработать новую программу поддержки деловой активности президент просил правительство и ЦБ неделю назад, объявив сегодня о согласованных решениях.
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Владимир Путин
Причём у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.
— Владимир ПутинFinam.Ru 09:24

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