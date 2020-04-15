Коронавирус
ВедомостиПутин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Разработать новую программу поддержки деловой активности президент просил правительство и ЦБ неделю назад, объявив сегодня о согласованных решениях.
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Причём у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.
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Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Газета.Ru 12:50
Киберспорт
Crystal Dynamics опубликовала геймплейный трейлер Marvel’s Avengers
Студия Crystal Dynamics показала геймплейный трейлер супергеройского экшена Marvel's Avengers.
CyberSport.ru 11:30
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
Шоу-бизнес
Джиган лечится в московском реабилитационном центре
Журналисты «СтарХит» узнали, что рэпер действительно уже не один день находится на лечении в одном из реабилитационных центров российской столицы.
WomanHit.ru 10:43
Здоровье
Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков
По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
Космос
Новые изображения Солнца показывают ранее неизвестные плазменные нити
Новые изображения в высоком разрешении показывают магнитные нити шириной до 500 километров, внутри которых течет плазма.
Машины и Механизмы 13 апреля в 06:29
Шоу-бизнес
Русская бывшая девушка Роналду показала, как выглядела в детстве
«14», — подписала фото Шейк, видимо, указывая на свой возраст на этом снимке. Роналду и Шейк состояли в отношениях с 2010 года.
Спорт-Экспресс 13:11
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Происшествия
Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых
Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
Экономика
Зарплату менее двух МРОТ хотят освободить от НДФЛ
Законопроектом предлагается освободить от налогообложения зарплату граждан, выплачиваемую в размере менее двух МРОТ.
Гарант 05:59
Здоровье
Вспышка коронавируса в Петербурге может закончиться только летом
Притом, что первый случай коронавируса был зарегистрирован 4 марта, эпидемия может продлиться до июня-июля.
Neva.Today 12:53
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Футбол
Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»
Напомним, что Зиньковский провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал шесть голевых передач.
ODDS.ru 12:39
Общество
Без коронавируса остался один регион в России
По данным оперативного штаба пока держится только Республика Алтай, где не выявлено ни одно случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 03:54
Происшествия
Полиция решила оштрафовать волонтера за проход через детскую площадку
Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной за проход через детскую площадку.
РБК 09:58
Здоровье
В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Здоровье
Врио главы Коми объяснил отсутствие выздоровевших от коронавируса
На сегодня в Коми считается выздоровевшим от коронавируса только один человек. Речь о студенте, который первым был выявлен в регионе.
SM News 10:39
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Общество
Генпрокуратура уничтожает фейки о том, что коронавируса не существует
Генпрокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе (в том числе о том, что инфекция является частью заговора) и обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.
Вести.Ru 12:05
Армия и оружие
На воду спустили два новейших катера «Раптор»
На судостроительном заводе "Пелла" прошла церемония спуска на воду двух специальных катеров "Раптор".
Вести.Ru 10:41