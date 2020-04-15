с чего всё началось

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Наука Возможным переносчиком коронавируса назвали собак Бездомные собаки могли быть промежуточным звеном в цепи заражений коронавирусом между летучими мышами и людьми. 524

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 242

Экономика В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом Согласно докладу, в создании которого участвовали, в частности, экономисты и эксперты из НИУ ВШЭ, Sciences Po и Чикагского университета, России не стоит «готовиться к прошлой войне» и оценивать текущий кризис как предыдущие. 3,3K

Общество Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях. 59

Общество Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене. 165

Недвижимость Путин предложил запустить льготную ипотечную программу Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости". 1,2K

Общество Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. 1,4K

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 164

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 50

Технологии BlaBlaCar запустил приложение для поиска помощников Запуская новый сервис, компания пока не планировала партнерств с ИТ-компаниями или ритейлом, однако не исключает этого в дальнейшем, добавил он.

Футбол Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа, Лиги Европы – 26-го Предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а оставшуюся часть турнира – в августе.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 58

Шоу-бизнес Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске. 131

Экономика МВФ прогнозирует обвал экономики России на 5,5% Оценка перспектив российской экономики в версии МВФ оказалась более жесткой, чем у Всемирного банка, который ранее представил свой прогноз: в 2020 году ВВП России снизится на 1% (в декабре ожидался рост на 1,6%), а при совсем неблагоприятном сценарии - на 2,2%. Российская экономика зависит от цен на нефть. 190

Здоровье Кубанские врачи попросили губернатора продлить карантин в крае Карантин по коронавирусу, действие которого на территории Краснодарского края официально заканчивается в предстоящую субботу, 18 апреля, может быть продлен. 154