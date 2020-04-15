Экономика

Тульская прессаТульская прессаВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъвчера в 09:16

Подробнее о событии

Эксперт: Новые меры экономической поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест

Взгляд.рувчера в 13:15

Бизнес получает вакцину

Российская газетавчера в 12:13

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новостивчера в 09:31

Путин пообещал малому бизнесу деньги на выплаты зарплат

Московский Комсомолецвчера в 10:06

Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

ТАССвчера в 09:56

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъвчера в 09:32

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 11:16
839
Наука

Возможным переносчиком коронавируса назвали собак

Бездомные собаки могли быть промежуточным звеном в цепи заражений коронавирусом между летучими мышами и людьми.
ToDay News Ufa вчера в 05:16
524
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
242
Экономика

В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом

Согласно докладу, в создании которого участвовали, в частности, экономисты и эксперты из НИУ ВШЭ, Sciences Po и Чикагского университета, России не стоит «готовиться к прошлой войне» и оценивать текущий кризис как предыдущие.
ИА Красная Весна 14 апреля в 07:38
3,3K
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
481
Общество

Собянин назвал критичными очереди в метро из-за проверки пропусков

Известия вчера в 04:07
1,5K
Общество

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
59
Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
3
Общество

Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
165
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
928
Здоровье

Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
2,6K
Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
1,2K
Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
1,4K
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
1,4K
Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета вчера в 09:05
71
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
164
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
50
Технологии

BlaBlaCar запустил приложение для поиска помощников

Запуская новый сервис, компания пока не планировала партнерств с ИТ-компаниями или ритейлом, однако не исключает этого в дальнейшем, добавил он.
Коммерсантъ 04:00
Футбол

Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа, Лиги Европы – 26-го

Предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а оставшуюся часть турнира – в августе.
Sports.ru 10:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
58
Армия и оружие

Украина запустила дрон-камикадзе

Украинский барражирующий боеприпас «Гром» прошел очередной этап летных испытаний.
Рамблер вчера в 07:05
3
Политика

Трамп заявил о готовности отправить в Россию аппараты ИВЛ

Дональд Трамп заявил о готовности отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких.
Piter.tv 00:37
1K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь

Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
131
Экономика

МВФ прогнозирует обвал экономики России на 5,5%

Оценка перспектив российской экономики в версии МВФ оказалась более жесткой, чем у Всемирного банка, который ранее представил свой прогноз: в 2020 году ВВП России снизится на 1% (в декабре ожидался рост на 1,6%), а при совсем неблагоприятном сценарии - на 2,2%. Российская экономика зависит от цен на нефть.
Газета.Ru 14 апреля в 15:27
190
Религия

Церкви в половине российских регионов останутся открытыми на Пасху

Во время православной Пасхи в 43 из 85 регионов России церкви будут открыты.
Lenta.ru 10:54
18
Общество

Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн

Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
47
Здоровье

Кубанские врачи попросили губернатора продлить карантин в крае

Карантин по коронавирусу, действие которого на территории Краснодарского края официально заканчивается в предстоящую субботу, 18 апреля, может быть продлен.
Российская газета 11:53
154
Футбол

Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина

Наказание за нарушение самоизоляции в Сербии варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.
Soccer.ru 06:26
Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
139
Здоровье

Активность клещей усилилась в Свердловской области

В Свердловской области был зафиксирован рост активности клещей.
Екатеринбург в эфире 09:54
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное