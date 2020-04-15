Экономика
Тульская прессаВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъвчера в 09:16
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Путин отложил проведение парада Победы
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ИА Красная Весна 14 апреля в 07:38
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
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Собянин назвал критичными очереди в метро из-за проверки пропусков
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Интерфакс 07:58
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Газета.Ru 08:44
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Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
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Газета.Ru 10:32
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Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
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Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Запуская новый сервис, компания пока не планировала партнерств с ИТ-компаниями или ритейлом, однако не исключает этого в дальнейшем, добавил он.
Коммерсантъ 04:00
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Предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а оставшуюся часть турнира – в августе.
Sports.ru 10:41
Шоу-бизнес
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Общественное телевидение России вчера в 13:37
Армия и оружие
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Украинский барражирующий боеприпас «Гром» прошел очередной этап летных испытаний.
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Трамп заявил о готовности отправить в Россию аппараты ИВЛ
Дональд Трамп заявил о готовности отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких.
Piter.tv 00:37
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Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
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Экономика
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Церкви в половине российских регионов останутся открытыми на Пасху
Во время православной Пасхи в 43 из 85 регионов России церкви будут открыты.
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Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн
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РИА Новости 08:43
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Кубанские врачи попросили губернатора продлить карантин в крае
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Активность клещей усилилась в Свердловской области
В Свердловской области был зафиксирован рост активности клещей.
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