с чего всё началось

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Здоровье Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией. 2

Политика В ЕП призвали бороться с «пропагандой» России и КНР на фоне пандемии На рассмотрение Европарламента внесён проект резолюции, в котором говорится о необходимости противостоять «агрессивной пропаганде» России и Китая в ЕС на фоне пандемии коронавируса.

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,2K

Политика СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой "Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении. 1

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,3K

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,5K

Наука Ученые: Коронавирус по-разному ведет себя в организмах обезьян Ученые из Китая и США обнаружили, что коронавирус проявляет себя неодинаково в организмах разных обезьян.

Происшествия СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево» Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года. 437

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,2K

Общество В Германии частично снимут ограничительные меры В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель. 16

Общество Соловьев отказался от баттла с Уткиным Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина. 1,1K

Общество В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков Уже на этой неделе в Красноярске начнется тестирование системы электронных пропусков — это сообщил министр цифрового развития и связи края Николай Распопин. 39

Политика Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. 637

Армия и оружие США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите. 219

Политика Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться. 80

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 19

Общество В Челябинской области составили 69 протоколов на нарушителей изоляции Фото Олега Каргаполова За два дня, 13 и 14 апреля, полицейские составили 69 протоколов на жителей региона, которые не захотели самоизолироваться и отправились на прогулку. 308