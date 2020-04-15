Экономика
Тульская прессаВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъвчера в 09:16
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Происшествия
В Минстрое Алтайского края ведутся обыски
Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в одном из подразделений Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края.
ТАСС 00:48
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Главврач подвёл итоги 45 дней работы больницы в Коммунарке
Проценко подвёл итоги 45 дней работы в Коммунарке. За эти дни там прошли лечение 1659 пациентов, 1140 из которых уже выписаны.
REGNUM 01:20
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
В Саратовской области еще семь человек заболели коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб областного правительства, лабораторно подтверждены три случая коронавируса у пациентов, проходящих лечение от внебольничной пневмонии в Саратове, три человека заболели коронавирусом в Ершовском районе, еще один - в Татищевском районе.
Российская газета вчера в 02:02
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Здоровье
Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов
Сыпь на ногах может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 23:05
Экономика
Девелоперы и металлурги просят власти разморозить стройки
Бизнес просит возобновить строительство некоторых жилых проектов.
Ведомости вчера в 17:12
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
Политика
Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
Здоровье
Названы самые смертельные болезни для россиян
Самыми смертельными недугами в России за последние пять лет признаны болезни системы кровообращения и онкозаболевания.
Известия 00:55
Наука
Собак признали возможным переносчиком коронавируса
РИА Новости вчера в 18:08
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Петербурге фура упала в Неву
В Петербурге с Выборгской набережной в Неву упала фура, сообщает региональное управление ГИБДД.
Российская газета 01:34
Политика
В России перенесена дата окончания Второй мировой войны
В России перенесена дата окончания Второй мировой войны со 2-го на 3-е сентября.
Ёлдаш 14 апреля в 16:47
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Здоровье
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
Российская газета вчера в 04:06
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК вчера в 14:27
Общество
Дептранс Москвы заявил об отсутствии очередей на станциях метро
В свою очередь, Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве «очень критичным фактом» и пообещал, что власти автоматизируют этот процесс.
Известия 01:21
Общество
Коронавирус охватил 20 территорий Нижегородской области
Коронавирусная инфекция охватила 20 районов и городских округов Нижегородской области.
Newsroom24 вчера в 16:03
Общество
Число умерших от коронавируса в США превысило 30 тысяч
Число умерших в США от коронавируса COVID-19 почти достигло 31 тыс. человек, следует из данных американского Института Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 00:26
Здоровье
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни.
РИА Новости вчера в 21:04
Общество
Свердловчанам, прилетевшим из Москвы и Санкт-Петербурга, придется сидеть на карантине две недели
Евгений Куйвашев выпустил новый указ о мерах по профилактике распространения коронавируса.
Екатеринбург Онлайн 01:29
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Экономика
Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM вчера в 16:32
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией ракеты против спутников
«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54