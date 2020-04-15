с чего всё началось

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Происшествия В Минстрое Алтайского края ведутся обыски Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в одном из подразделений Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края. 7

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,2K

Общество Главврач подвёл итоги 45 дней работы больницы в Коммунарке Проценко подвёл итоги 45 дней работы в Коммунарке. За эти дни там прошли лечение 1659 пациентов, 1140 из которых уже выписаны. 66

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,6K

Общество В Саратовской области еще семь человек заболели коронавирусом Как сообщает оперативный штаб областного правительства, лабораторно подтверждены три случая коронавируса у пациентов, проходящих лечение от внебольничной пневмонии в Саратове, три человека заболели коронавирусом в Ершовском районе, еще один - в Татищевском районе. 43

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,3K

Общество Соловьев отказался от баттла с Уткиным Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина. 1,1K

Политика Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. 667

Здоровье Названы самые смертельные болезни для россиян Самыми смертельными недугами в России за последние пять лет признаны болезни системы кровообращения и онкозаболевания. 1

Здоровье Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией. 6

Происшествия В Петербурге фура упала в Неву В Петербурге с Выборгской набережной в Неву упала фура, сообщает региональное управление ГИБДД. 8

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 19

Общество Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.

Общество Дептранс Москвы заявил об отсутствии очередей на станциях метро В свою очередь, Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве «очень критичным фактом» и пообещал, что власти автоматизируют этот процесс.

Общество Число умерших от коронавируса в США превысило 30 тысяч Число умерших в США от коронавируса COVID-19 почти достигло 31 тыс. человек, следует из данных американского Института Джонса Хопкинса.

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 14

Экономика Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии. 158