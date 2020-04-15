Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с правительством озвучил новые меры поддержки бизнеса.

Общество Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники. 1,1K

Происшествия В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции. 63

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 51

Футбол Арангис может перейти в «Баварию» Полузащитник «Байера» Чарльз Арангис может перейти в «Баварию», сообщает Radio Futuro.

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Общество Рикошет: Снятие публикации Елены Милашиной о коронавирусе в Чечне Роскомнадзор получил предписание или указание, уведомление – я не помню, как это правильно сейчас называется – Генпрокуратуры, что должна быть скрыта эта публикация, иначе будет заблокирован ресурс целиком, то есть сайт "Новой газеты".

Происшествия Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 679

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Общество Власти Грузии запретили передвижение легковых машин Тбилиси, 16 апреля 2020, 20:42 — REGNUM Полный запрет на передвижение легковых машин введён в Грузии до 21 апреля, сообщил 16 апреля журналистам советник грузинского премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.

Здоровье На Кубани медики просят продлить карантин Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. 340

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