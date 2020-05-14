Генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Андрей Шальнев назвал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые предложил президент России Владимир Путин 11 мая, своевременными и важными: – Как вы знаете, предприятиям из пострадавших отраслей экономики уже предоставили отсрочки по налоговым платежам и страховым взносам.

Происшествия На Среднеохтинском проспекте вспыхнула квартира Вечером в пятницу, 15 мая, вспыхнула двухкомнатная квартира. Соответствующее сообщение спасатели получили в 23:05.

Общество Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК. 43

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 2,5K

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 129

Политика Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник. 5

Транспорт Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора. 35

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 439

Спорт WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов В конце прошлого года российских спортсменов отстранили от участия в крупных международных соревнованиях.

Общество Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке» Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. 693

Политика Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. 44