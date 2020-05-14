Общество
Тюменская область сегодняАндрей Шальнев оценил новые меры поддержки для самозанятых граждан
Генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Андрей Шальнев назвал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые предложил президент России Владимир Путин 11 мая, своевременными и важными: – Как вы знаете, предприятиям из пострадавших отраслей экономики уже предоставили отсрочки по налоговым платежам и страховым взносам.
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Озвученные президентом меры поддержки граждан прокомментировал бизнес омбудсмен
Голос Эренларавчера в 10:15
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки представителей бизнеса
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Аркадий Мурылёв: Озвученные президентом меры поддержки бизнеса – подарок для предпринимателей
Псковское агентство информации13 мая в 11:01
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