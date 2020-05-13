Общество
Администрация города МахачкалыВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки представителей бизнеса
В своем выступлении руководитель страны сообщил, что основные налоговые платежи и страховые взносы за 2 квартал будут отменены для тех бизнесменов, кто пострадал наиболее сильно.
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Озвученные президентом меры поддержки граждан прокомментировал бизнес омбудсмен
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