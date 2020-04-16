Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВладимир Путин объявил о переносе парада Победы

В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать2,4K

Подробнее о событии

Владимир Путин отложил военный парад

Коммерсантъ16:09

Подготовку к параду Победы отложили. Главное о коронавирусе за 16 апреля

ТАСС12:25

Парад Победы перенесен

Газета.Ru15:25

Путин объявил о переносе парада 9 мая

РИА Новости13:11

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Интерфакс13:30

Президент перенес дату проведения парада в честь Великой Победы

Канал 7+11:45

Путин перенес парад Победы

Аргументы и Факты11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Общество

В Забайкалье резко выросло количество больных коронавирусом

За последние двое суток в Забайкальском крае резко выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией.
Байкал24 13:44
14
Экономика

Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии

Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 13:54
3,8K
Общество

В Саратовской области с 20 апреля вводят пропускной режим

В Саратовской области с понедельника будет установлен пропускной режим.
Четвертая Власть 11:13
279
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb 18:01
9
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
929
Кино

Фанаты «Черной Пантеры» переживают за Чедвика Боузмана, теряющего вес

Поклонники актера начали переживать за него после нового видео в Instagram.
Uznayvse.ru 09:40
Гаджеты

Apple презентовала новый iPhone SE

Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
577
Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
579
Общество

Рошаль заявил о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Врач выразил уверенность, что Россия подходит к пику эпидемии.
ФАН 07:56
38
Общество

МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса.
РБК 22:32
76
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
602
Общество

Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции

Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU 22:05
1
Общество

Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

Штатную акушерку ГБУЗ «Родильный дом г. Краснодара» Наталью Космынину уволили за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
Известия 17:40
Общество

Сергей Галицкий поднялся в рейтинге богатейших бизнесменов России

Блокнот Краснодар 06:22
338
Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС

"Союз МС-15", на борту которого находятся космонавт Олег Скрипочка, астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.
Российская газета 22:32
Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
22
Экономика

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia 07:25
4
Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
33
Политика

Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.
РИА Новости 20:08
19
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Газета.Ru 20:39
5
Происшествия

Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Коммерсантъ 17:01
72
Кино

Умер актер, сыгравший шерифа в фильме «Рэмбо»

Mockva.ru 14:59
13
Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45
941
Энергетика

Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru 03:19
685
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
74
Киберспорт

В Epic Games Store бесплатно раздают Just Cause 4 и Wheels of Aurelia

В Epic Games Store началась новая раздача. Она продлится до 23 апреля, 18:00 мск.
Cyber.sports.ru 15:20
2
Общество

В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Кузбассе выявлено ещё 4 случая заражения коронавирусом.
Вести Кузбасс 05:32
17
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
706
Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
24
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК 21:18
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
Главное