Экономика

ВедомостиВедомостиМалый бизнес дождался списания налогов и соцвзносов

Бизнес получит одну из самых долгожданных мер поддержки. Компаниям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей, а также социально ориентированным НКО будут списаны налоговые платежи (кроме НДС) и страховые взносы за II квартал.
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