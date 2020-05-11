Экономика
ВедомостиМалый бизнес дождался списания налогов и соцвзносов
Бизнес получит одну из самых долгожданных мер поддержки. Компаниям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей, а также социально ориентированным НКО будут списаны налоговые платежи (кроме НДС) и страховые взносы за II квартал.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолецвчера в 09:47
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС вчера в 09:41
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 10 мая в 03:21
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Общество
В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая
В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
Общество
«Люди стали зелеными от отсутствия солнца»: как Испания выходила с карантина
Понятно, что все сидели на балконах с ноутбуками, планшетами — старались обустроить рабочее место так, чтобы было много солнца.
Уфа1.ру 05:30
Общество
Сотрудники соцучреждений получат доплату от Путина
Напомним, сегодня стало известно, что период нерабочих дней официально истекает с 12 мая.
31 канал Челябинска вчера в 09:32
Общество
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
Происшествия
В Волгограде задержали руководителя следственного отдела СУ СКР
В Волгограде задержан руководитель Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакар Абдуллаев, об этом сегодня сообщило ИА "Высота 102".
МТВ онлайн 10 мая в 12:37
Политика
Жириновский: нужно закрыть вопрос по голосованию по поправкам в Конституцию
Москва, 12 мая 2020, 11:51 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предлагает закрыть вопрос по голосованию по поправкам в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
REGNUM 04:51
Общество
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Транспорт
Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
Piter.tv 05:01
Политика
В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом
Ранее Климкин назвал украинским СМИ два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию.
РИА Новости 02:13
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
Футбол
Симеоне — Клоппу: «Футбол похож на бокс — нужно знать, когда атаковать»
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о словах наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который осудил стиль игры мадридцев в их очном противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой в четвертьфинал вышли "матрасники".
Soccer.ru 05:54
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу
В Сети обсуждают воссоединение скандальной пары. Поклонники внимательно следят за отношениями рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.
Городовой 06:01
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Происшествия
Сотрудника ППС из Челябинска подозревают в изнасиловании нарушителя
Нарушителя проводили до районного отдела полиции, чтобы составить протокол, но горожанин вел себя дерзко, сообщает Znak.com версию своего источника.
Провинция.ру 05:57
Экономика
В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC
В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC Принадлежащий мэрии Москвы «Мосинжпроект» ведет переговоры с китайской CRCC об инвестициях в строительство самого высокого жилого небоскреба в Европе — башни One Tower.
Коммерсантъ вчера в 17:41
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Происшествия
В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине
Мужчину в Москве задержали после того, как он ранил двух водителей, угнал машину и сбил полицейского, пытавшегося его остановить, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 05:43
Общество
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
Общество
В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33