Коронавирус
ТАССПутин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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Президент страны заявил, что решения об ограничительных мерах будут принимать главы регионов
Gorodkirov.ruвчера в 09:27
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Общество
Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток
Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Политика
В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом
Ранее Климкин назвал украинским СМИ два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию.
РИА Новости 02:13
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Армия и оружие
Сезон «охотника»: Ми-28НМ готовят к серийному производству
До конца года российский ударный вертолёт Ми-28НМ пройдет государственные испытания.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Малый бизнес дождался списания налогов и соцвзносов
Нужно списать налоги всему малому и среднему бизнесу, призывает Костальгин.
Ведомости вчера в 15:53
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Общество
В Свердловской области выявили коронавирус еще у 211 человек
Еще 211 пациентов с новым коронавирусом появилось в Свердловской области за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 03:46
Гаджеты
Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России
Nokia 125 получили стандартные для такого телефона дисплей – 2,4-дюйма, а такой же экран установлен и в Nokia 150.
Astera 05:07
Общество
В России от коронавируса умерли пять журналистов
В России коронавирусом заразились 200 журналистов, пятеро умерли, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Интерфакс 04:30
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
Единоборства
Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок
Украинский боксер Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу вольного стиля Богдану Грицаю, вызвавшему его на бой без правил, согласившись на проведение поединка по правилам бокса.
РИА Новости вчера в 19:35
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ
В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Общество
Путин объявил новые меры поддержки населения и бизнеса
Ведомости вчера в 10:29
Общество
В Красноярском крае введут масочный режим
Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс.
РИА Новости 05:27
Общество
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
Космос
Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ
Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва 02:28
Общество
На Кубани сохраняется карантин до 23 мая
Как сообщало ИА REGNUM, карантина на территории Кубани действует с 31 марта, ранее было принято решение о его продлении до 23 мая.
REGNUM 05:41
Происшествия
В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских
Российская газета 02:59
Футбол
Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва
Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва.
Вести.Ru вчера в 15:41
Здоровье
На Кубани выявлено более двух тысяч носителей коронавируса
Краснодар, 11 мая 2020, 10:57 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, данные опубликовал 11 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 03:57
Музыка
«Евровидение-2020» пройдёт в онлайн-формате
Городовой 05:19
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00