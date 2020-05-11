Коронавирус
Российская газетаПутин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам. Следующий период борьбы с эпидемией - начало поэтапного выхода из режимов ограничений.
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Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей.
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