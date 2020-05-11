Коронавирус
ИнтерфаксПутин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
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Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей.
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Определены сроки открытия школ и детских садов в России
Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 09 мая в 15:09
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
Общество
В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим
Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области.
Московский Комсомолец 12:42
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Электрокар предлагаю с ценником 1,25 миллиона рублей, причем за грузовую платформу, кузов-фургон и электрический отопитель нужно доплачмвать.
Picsnews.net 09 мая в 01:49
Экономика
Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service 10:20
Космос
Россию назвали главным источником космического мусора
По данным компании, на орбите находится один кусок космического мусора, принадлежащий Великобритании.
Shraibikus News вчера в 00:39
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm 14:17
Общество
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:26
Общество
ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме
Исследования на антитела к COVID-19 показали, что большинство заболевших коронавирусом болеют в тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург 13:43
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия 09:19
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками
В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции.
REGNUM 15:10
Авто
Компания Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo
В создании минивэна широкое участие принимали специалисты шведской компании Volvo.
Car.ru 00:02
Общество
Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Энергетика
ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти
«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:17
Политика
Губернатор Брянской области дал интервью федеральному каналу
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня, 11 мая, после совещания, прошедшего под руководством президента Владимира Путина, ответил на вопросы федерального телеканала «Россия 24».
БрянскToday 14:30
Футбол
УЕФА пока не собирается отменять квалификационные раунды еврокубков
УЕФА пока не рассматривал вопрос об отмене квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Вести.Ru 15:13
Шоу-бизнес
31-летняя возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, чего ей больше всего не хватает на самоизоляции
Вокруг ТВ 11:32
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Футбол
«Зенит-ТВ» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА
Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в каждом из которых примут участие футболисты золотого состава «Зенита» — те, кто прошел путь от победы над «ВиОном» во втором квалификационном раунде до незабываемых моментов триумфа в Манчестере и Монако.
Спорт-Экспресс 12:55
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Общество
Россияне поддержали разрешение прогулок и занятия спортом с 12 мая
Около 65-66% россиян расценили разрешение на прогулки и пробежки как самую оправданную меру, связанную с поэтапным снятием ограничений из-за пандемии.
Телеканал 360° 14:24
Общество
Глава Дагестана заявил о выходе республики на плато по коронавирусу
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом.
RT на русском 14:31
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16
Кино
В разработку запущен спин-офф «Американской истории ужасов»
Создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи анносировал спин-офф хоррор-антологии, который будет незатейливо называться «Американские истории ужасов».
Игромания.ру 10:47
Общество
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05