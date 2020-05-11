Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к россиянам по поводу пандемии коронавирусной инфекции объявил, что режим нерабочих дней, открытый 30 марта, окончен. Первым рабочим днём станет 12 мая.

Общество Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. 17

Политика Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 88

Авто Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite. 7

Общество В РФ предложили установить спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток Экологи предложили создать в России федеральную программу по установке специальных контейнеров для утилизации медицинских масок и перчаток, соответствующее письмо было направлено главе Минприроды Дмитрию Кобылкину за подписью члена центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.

Гаджеты Качественные изображения Poco F2 Pro перед завтрашним анонсом Индийский сетевой информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал первые качественные рендеры грядущего смартфона Poco F2 Pro, мировая премьера которого должна состояться уже завтра, 12 мая.

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 108

Общество Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи. 3

Космос NASA приготовилось к приближению астероида Апофис Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 453

Музыка Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 182

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 283

Происшествия 12-летнего велосипедиста сбил водитель Toyota Vista в Южно-Сахалинске 39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигался в северном направлении по дворовому проезду, по улице Пограничной, в городе Южно-Сахалинске 08 мая 2020 года, в 17.45.

Экономика Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. 8

Происшествия На Колыме двое вахтовиков отметили получку поножовщиной По версии следствия Отработав вахту, двое работников золотодобывающего предприятия поселились в съемной квартире одного из жилых домов по улице Мира в поселке Омсукчан.

Авто В России ужесточают требования ввоза праворульных машин Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра. 464

Энергетика ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти «ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). 80

Наука Ученые разработали ИИ, который способен диагностировать COVID-19 без тестов Ученые Королевского колледжа Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и медицинской компании ZOE сумели разработать искусственный интеллект, способный диагностировать коронавирус без тестов.

Здоровье Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.

Политика Путин объявил о завершении нерабочего режима Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. 5,1K

Футбол Пол-«Спартака», вся «Уфа» и другие на витрине. Летом рынок взорвется Еще в марте и начале апреля казалось, что Европа обойдется легким испугом, проседанием рынка на 10-15 процентов на один год, и возвращением к прежней жизни следующим летом.

Общество В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. 19