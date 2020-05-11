Коронавирус
Регион 64Владимир Путин объявил окончание нерабочего периода в стране
Оценить
Это нужно делать последовательно и осторожно, шаг за шагом. Выход или смягчение режимов ограничения должны проходить с соблюдением всех норм и требований. У нас большая страна, эпидобстановка в регионах разная. Нужно действовать тонко и внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия 17:38
Авто
В апреле продажи АвтоВАЗа снизились в три раза
Автоновости дня 01:59
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Авто
Первые Haval H5 появились у российских дилеров
Издание отмечает, что Haval H5 уже доступен для предзаказа на официальном сайте, там же можно записаться на тест-драйв.
NewInform вчера в 10:35
Общество
Ограничительные меры в Астраханской области продлили
В Астраханской области сохраняется режим самоизоляции и пропускной режим.
Каспий.Инфо 13:17
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам сегодня
Пресс-служба Кремля сообщила о том, что Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к гражданам страны.
Знамя 31 07:15
Космос
NASA приготовилось к приближению астероида Апофис
Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.
Суть событий вчера в 10:00
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Названа причина обрушения сайта госуслуг после обращения Путина
Сайт госуслуг обрушился после выступления президента России Владимира Путина, потому что проводилось тестирование его устойчивости перед возможной нагрузкой.
Lenta.ru 14:52
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
RT на русском 04:48
Политика
Трамп и Байден собрали по $60 миллионов пожертвований в апреле
Президент США Дональд Трамп с Республиканским национальным комитетом и вероятный противник Трампа на президентских выборах Джо Байден вместе с демократами собрали более 60 миллионов долларов каждый в виде пожертвований в апреле, сообщили штабы кандидатов.
РИА Новости 20:38
Общество
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05
Здоровье
Биолог рассказала, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова рассказала, что сильный и продолжительный иммунитет формируется только у 7-8% переболевших COVID-19.
Газета.Ru 21:49
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
"Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета - это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами.
РИА Новости 20:12
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты
С 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11:21
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Mockva.ru 20:43
Происшествия
На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа
Российская газета 21:08
Происшествия
В Бурятии стали чаще насиловать и красть скот
За четыре месяца – с января по апрель – в Бурятии зарегистрировали 6 921 преступление – это на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (7 428).
Информ Полис online 20:41
Футбол
Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев оценил заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о приостановке периода нерабочих дней.
Газета.Ru 21:39
Кино
Авторы «Доктора Сна» снимут «Возрождение» Стивена Кинга
ИА InterMedia 10:02
Здоровье
На Украине масочный режим могут продлить до конца года
Киев, 10 мая 2020, 20:32 — REGNUM Действие масочного режима на Украине может быть продлено до конца 2020 года, заявил 10 мая заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт «112 Украина».
REGNUM вчера в 13:32
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 09:58
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Общество
В Минтруде рассказали о размере выплат работникам соцучреждений
Дополнительные выплаты за работу во время пандемии работники соцучреждений начнут получать в июне, сообщили в Минтруде РФ.
Российская газета 15:34
Политика
Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
Происшествия
Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02