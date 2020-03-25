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Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

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Общество Лоукостер «Победа» не может вывезти россиян из Дубая Авиакомпания "Победа" не может вывезти россиян из Дубая (ОАЭ) из-за того, что власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали выданное разрешение на рейс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя перевозчика.