Коронавирус
РИА НовостиПутин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
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Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Наука
Учёные смогли впервые омолодить клетки человека
Учёные обнаружили эффективный способ омоложения клеток человека.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Происшествия
Еще двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус
В Воронежской области еще двух человек поместили в больницы для проверки на коронавирус.
Общество
Baza: Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в в реанимационное отделение.
Происшествия
В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества
Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.
Общество
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян
Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Происшествия
В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел
В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Общество
В России предложили сажать на 7 лет за нарушение карантина
За нарушение, повлекшее смерть человека, предлагается штрафовать до 2 млн рублей, либо ограничивать свободу на срок до 5 лет.
Армия и оружие
Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Спорт
Непомнящий впервые проиграл на турнире претендентов
Россиянин Ян Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов в матче седьмого тура против француза Максима Вашье-Лаграва.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов
В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Экономика
Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года
Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Футбол
Футболист Педро покинет «Челси» после окончания сезона
Испанский полузащитник Педро, выступающий за английский футбольный клуб "Челси", объявил о том, что покинет лондонскую команду по завершению нынешнего сезона.
Политика
Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию
По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
Общество
Лоукостер «Победа» не может вывезти россиян из Дубая
Авиакомпания "Победа" не может вывезти россиян из Дубая (ОАЭ) из-за того, что власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали выданное разрешение на рейс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя перевозчика.
Общество
Собянин: почти половина москвичей фактически находится на карантине
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти половина москвичей фактически находятся на карантине из-за коронавируса.
Политика
На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней
Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней, до 24 апреля текущего года.
Футбол
Евсеев пошутил о зарплате Симеоне: самый дорогой водитель автобуса
Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев в шутку назвал главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне самым дорогим водителем автобуса.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.