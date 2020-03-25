Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
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Неделя выходных и отсрочка голосования по конституции. Главное о коронавирусе за 25 марта

ТАСС12:17

Путин объявил следующую неделю в России нерабочей

RT на русском09:34

Путин объявил следующую неделю нерабочей

РБК09:47

Крупные ритейлеры пообещали не закрывать магазины на нерабочей неделе

Интерфакс10:08

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Коммерсантъ09:27

Путин объявил о нерабочей неделе в России

Lenta.ru09:26

Путин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса

РИА Новости09:25
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Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Шоу-бизнес

Галкин высмеял прямой эфир Ивлеевой с Джаредом Лето

iReactor 02:58
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН вчера в 21:18
Наука

Учёные смогли впервые омолодить клетки человека

Учёные обнаружили эффективный способ омоложения клеток человека.
ToDay News Ufa 05:44
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Происшествия

Еще двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус

В Воронежской области еще двух человек поместили в больницы для проверки на коронавирус.
Обозреватель Врн 13:18
Общество

Baza: Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в в реанимационное отделение.
Газета.Ru 14:54
Происшествия

В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества

Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.
Российская газета 09:22
Общество

Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Газета.Ru 12:10
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК 09:56
Происшествия

В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел

В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Lenta.ru 12:00
Общество

В России предложили сажать на 7 лет за нарушение карантина

За нарушение, повлекшее смерть человека, предлагается штрафовать до 2 млн рублей, либо ограничивать свободу на срок до 5 лет.
Рифей-Пермь вчера в 10:55
Армия и оружие

Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
РБК 14:56
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Спорт

Непомнящий впервые проиграл на турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов в матче седьмого тура против француза Максима Вашье-Лаграва.
Матч ТВ 11:21
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов

В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:28
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
Экономика

Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Инвест-Форсайт вчера в 12:25
Футбол

Футболист Педро покинет «Челси» после окончания сезона

Испанский полузащитник Педро, выступающий за английский футбольный клуб "Челси", объявил о том, что покинет лондонскую команду по завершению нынешнего сезона.
ТАСС Спорт 13:36
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 14:00
Общество

Лоукостер «Победа» не может вывезти россиян из Дубая

Авиакомпания "Победа" не может вывезти россиян из Дубая (ОАЭ) из-за того, что власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали выданное разрешение на рейс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя перевозчика.
Российская газета 06:04
Общество

Собянин: почти половина москвичей фактически находится на карантине

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти половина москвичей фактически находятся на карантине из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 14:50
Политика

На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней, до 24 апреля текущего года.
Интерфакс 07:35
Футбол

Евсеев пошутил о зарплате Симеоне: самый дорогой водитель автобуса

Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев в шутку назвал главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне самым дорогим водителем автобуса.
РИА Новости 14:15
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Интерфакс 07:16
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