Коронавирус
МонаВистаПутин объявил следующую неделю в России нерабочей
Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам из-за коронавируса объявил следующую неделю в России нерабочей. Трансляцию обращения ведут все федеральные каналы, видео можно посмотреть ниже.
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе
Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.
Наука
Кальмары перекодировали РНК вне пределов клеточного ядра
Общество
У посольства США в Багдаде упали ракеты
Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Здоровье
Назван особенный механизм заражения коронавирусом
Футбол
Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал Роналду
Экс-президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал нападающего Криштиану Роналду за поведение во время карантина.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Экономика
Российские торговые центры готовятся к дефолту
В письме РСТЦ, направленном в правительство РФ, отмечается, что строительство торговых центров осуществляется за счет займов, суммарный объем которых составляет не менее 1 трлн рублей.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Происшествия
Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Врач-гомеопат рассказал о чесноке и коронавирусе
По словам врача-гомеопата Михаила Лущика, в русской традиции существует дешевое растение, считающееся панацеей от любых заболеваний – это чеснок.
Музыка
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big снялся в рекламе adidas
Танцор Дмитрий Красилов, который появился в клипе Little Big на трек «Uno», стал всеобщим любимцем и получил доброе прозвище Пухляш, снялся в рекламе adidas.
Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Космос
NASA представило невероятные снимки поверхности Марса
Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Общество
Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Здоровье
Реестр людей старше 65 лет составят в Иркутской области
Реестр людей, возраст которых превышает 65 лет, составят в Иркутской области.
Здоровье
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Санникову исключили из списка главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края.
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса
Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.
Общество
Вирусолог сравнил унесший первую жизнь хантавирус с коронавирусом
Вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альштейн рассказал об опасности хантавируса, от которого накануне была зафиксирована первая смерть человека.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Общество
Принц Чарльз заболел коронавирусом
Коронавирус у 71-летнего принца Уэльского Чарльза подтверждён лабораторно.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.