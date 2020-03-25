Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам из-за коронавируса объявил следующую неделю в России нерабочей. Трансляцию обращения ведут все федеральные каналы, видео можно посмотреть ниже.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.

Общество У посольства США в Багдаде упали ракеты Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.

Футбол Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал Роналду Экс-президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал нападающего Криштиану Роналду за поведение во время карантина.

Экономика Российские торговые центры готовятся к дефолту В письме РСТЦ, направленном в правительство РФ, отмечается, что строительство торговых центров осуществляется за счет займов, суммарный объем которых составляет не менее 1 трлн рублей.

Общество В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Здоровье Врач-гомеопат рассказал о чесноке и коронавирусе По словам врача-гомеопата Михаила Лущика, в русской традиции существует дешевое растение, считающееся панацеей от любых заболеваний – это чеснок.

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Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Космос NASA представило невероятные снимки поверхности Марса Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.

Здоровье Главный инфекционист Ставрополья уволена Санникову исключили из списка главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края.

Гаджеты Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.

Игры Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.