Политика

Pro Город СамараPro Город СамараВладимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию

Первым задал вопрос корреспондент радио Маяк Валерий Санфиров. Он поинтересовался, о климатических изменениях — что Путин думает на этот счет, чем это чревато и то, что Россия будет сокращать выброс вредных веществ на 60% - не ошибся ли президент.
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Владимир Путин
Действительно Россия присоединилась к Парижскому соглашению, там записана цифра 25–30% от базового периода. Так почти все страны делают, ведут отсчёт с 1990 года. Если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, может быть и 60%
— Владимир ПутинОбщественное телевидение России 04:23

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