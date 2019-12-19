Политика
Pro Город СамараВладимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию
Первым задал вопрос корреспондент радио Маяк Валерий Санфиров. Он поинтересовался, о климатических изменениях — что Путин думает на этот счет, чем это чревато и то, что Россия будет сокращать выброс вредных веществ на 60% - не ошибся ли президент.
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Действительно Россия присоединилась к Парижскому соглашению, там записана цифра 25–30% от базового периода. Так почти все страны делают, ведут отсчёт с 1990 года. Если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, может быть и 60%
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Политика
Путин назвал условие для новой встречи с Зеленским
Владимир Путин заявил, что будущая встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться, если произойдут позитивные изменения.
Политика
Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню
В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
Происшествия
В Барселоне сторонники независимости протестуют у стадиона «Камп Ноу»
Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста около стадиона "Камп Ноу" в Барселоне, где скоро должен начаться матч между мадридским "Реалом" и "Барселоной".
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold 2 сделали «раскладушкой»
Новая версия Samsung Galaxy Fold получит конструкцию забытой всеми в 2000-х «раскладушки».
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Спорт
РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта
РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье
Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Политика
Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
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Политика
Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата
Дипломат, ранее работавший в России, поедет в Америку. Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата.
Технологии
NVIDIA представила искусственный интеллект для беспилотных автомобилей
Orin может работать с большим количеством приложений и сетей глубокого обучения, работающих одновременно в автономном транспорте и роботах.
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США
«Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией», — заметил Путин, добавив, что работа по-прежнему продолжается.
Политика
Путин напомнил о чистках в 1937 году
Президент РФ Владимир Путин считает, что никаких "чисток" нигде, включая правоохранительные органы, лучше не проводить, это уже проходили в 1937 году.
Общество
Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей
Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
Политика
Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты
Напомним, большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 мск 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Игры
В Epic Games Store появились купоны
Под конец года Epic Games выпустила очередное обновление для своего цифрового магазина, а также рассказала о том, что ждёт игроков в ближайшем будущем.
Политика
Отмены «плоских тарифов» на билеты на Камчатку не планируется — Путин
Путин ответил на вопрос жительницы Камчатки о том, не планируется ли отмена «плоских тарифов» на авиабилеты в регион.
Происшествия
В Бразилии мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки
Политика
Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину
Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.