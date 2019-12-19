Действительно Россия присоединилась к Парижскому соглашению, там записана цифра 25–30% от базового периода. Так почти все страны делают, ведут отсчёт с 1990 года. Если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, может быть и 60%

Первым задал вопрос корреспондент радио Маяк Валерий Санфиров. Он поинтересовался, о климатических изменениях — что Путин думает на этот счет, чем это чревато и то, что Россия будет сокращать выброс вредных веществ на 60% - не ошибся ли президент.

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.

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Технологии NVIDIA представила искусственный интеллект для беспилотных автомобилей Orin может работать с большим количеством приложений и сетей глубокого обучения, работающих одновременно в автономном транспорте и роботах.

Политика Путин напомнил о чистках в 1937 году Президент РФ Владимир Путин считает, что никаких "чисток" нигде, включая правоохранительные органы, лучше не проводить, это уже проходили в 1937 году.