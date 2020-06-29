Политика

Tverigrad.ruTverigrad.ruВладимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Президент России посетит Тверскую область во вторник. 30 июня Президент России Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату.
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Путин и Лукашенко откроют мемориал Советскому солдату под Ржевом

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Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

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В Ржеве первым 500 проголосовавшим подарят значки с изображением мемориала Советскому солдату

Московский Комсомолец14:30
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Стало точно известно, встретятся ли Лукашенко и Путин 30 июня

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Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

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Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
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Гендиректору «Сахморфлота» дали условный срок за мошенничество

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Тимо Вернер, выступающий на позиции нападающего в английском профессиональном футбольном клубе "РБ Лейпциг", рассказал историю о своём переходе в лондонский коллектив.
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Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан

Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант».
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Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО

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Истребитель ВВС Германии растерял в небе топливо на учениях НАТО

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В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
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Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Михаила Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги.
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Министры обороны США и Нидерландов обсудили противостояние РФ и КНР

Противостояние России и КНР обсудили по телефону глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.
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Вторая часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в сентябре 2020 года

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Премьера фильма Кристофера Нолана вновь перенесена из-за коронавируса

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