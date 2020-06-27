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Шоу-бизнес Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.

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Общество Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19. 1,3K