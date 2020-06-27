Политика

Tverigrad.ruTverigrad.ruВладимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Президент России посетит Тверскую область во вторник. 30 июня Президент России Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату.
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

Историк рассказал о значении Ржевской битвы

РИА Новости20:27

Стали известны сроки визита Лукашенко на открытие Ржевского мемориала

ИА Красная Весна12:25

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru09:20

Тверская область готовится к торжественному открытию Ржевского мемориала

ГТРК Тверь11:05

Как возводили Ржевский мемориал: ускоренная съёмка от подножия до вершины

Tverlife10:10

На создание Ржевского мемориала в Тверской области собрали 511 миллионов рублей

КП - Тверь07:13

Сбор пожертвований на мемориал под Ржевом завершен

Победа РФ27 июня в 11:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 21:36, Ашберн

Стало точно известно, встретятся ли Лукашенко и Путин 30 июня

КП - Беларусь10:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
269
Общество

Праздничные премии получат еще 1500 медиков Иркутской области

Еще порядка 30 млн рублей в ближайшее время получат те медики, чей стаж работы в медорганизации на момент праздника составлял менее года.
Областная газета (г. Иркутск) 20:19
3
Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
606
Здоровье

Президент Казахстана предложил вернуть карантин из-за «второй волны» коронавируса

Президент Казахстана вынес выговоры мэрам нескольких городов, в том числе главам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву за очередное обострение ситуации с развитием инфекции, - отмечает телеканал "Дождь".
Новые Известия 15:20
Общество

Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»

Венгерский оператор газотранспортных систем FGSZ на заседании набсовета утвердил план инвестиций в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб м газа в год.
Агентство нефтегазовой информации 27 июня в 02:22
109
Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля

Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля.
Вестник Кавказа 14:06
Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
85
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
1K
Армия и оружие

Минобороны РФ развернуло в Тыве мобильный госпиталь

Аргументы и Факты 15:01
1
Происшествия

Отца детей из читинской заброшки приговорили к 3 годам колонии

Александра Чипизубова, которого в январе нашли общественники в заброшенном доме вместе с четырьмя детьми, приговорили к 3 годам лишения свободы.
Забайкальский рабочий 21:01
1
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
3,6K
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
6
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Деловое.ТВ 02:55
1,7K
Общество

В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК 21:25
1
Общество

Электронное голосование по поправкам к Конституции завершается сегодня

У обоих получилось проголосовать дважды, за что теперь им пригрозили уголовным делом, если будет доказано, что это была акция по дискредитации голосования.
Эхо Москвы 17:04
1,4K
Футбол

«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Встреча, прошедшая в субботу в городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
ProstoProSport вчера в 15:22
Космос

В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы

Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 21:15
Шоу-бизнес

Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц

Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 вчера в 02:35
Наука

Ученые нашли способ бороться с неизлечимой болезнью Паркинсона

Американские ученые нашли способ бороться с неизлечимой болезнью Паркинсона.
Evo-rus.com 04:40
4
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
16
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
163
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
7
Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru 14:17
202
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
44
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
1,3K
Шоу-бизнес

Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой

Экспресс газета 04:44
7
Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Lenta.ru 12:56
12
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
29
Экономика

В Кузбассе планируют построить логистический центр Wildberries

Вести Кузбасс 12:21
9
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
248
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное