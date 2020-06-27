Политика
Tverigrad.ruВладимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Президент России посетит Тверскую область во вторник. 30 июня Президент России Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату.
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Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Общество
Праздничные премии получат еще 1500 медиков Иркутской области
Еще порядка 30 млн рублей в ближайшее время получат те медики, чей стаж работы в медорганизации на момент праздника составлял менее года.
Областная газета (г. Иркутск) 20:19
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Здоровье
Президент Казахстана предложил вернуть карантин из-за «второй волны» коронавируса
Президент Казахстана вынес выговоры мэрам нескольких городов, в том числе главам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву за очередное обострение ситуации с развитием инфекции, - отмечает телеканал "Дождь".
Новые Известия 15:20
Общество
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский оператор газотранспортных систем FGSZ на заседании набсовета утвердил план инвестиций в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб м газа в год.
Агентство нефтегазовой информации 27 июня в 02:22
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля.
Вестник Кавказа 14:06
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Армия и оружие
Минобороны РФ развернуло в Тыве мобильный госпиталь
Аргументы и Факты 15:01
Происшествия
Отца детей из читинской заброшки приговорили к 3 годам колонии
Александра Чипизубова, которого в январе нашли общественники в заброшенном доме вместе с четырьмя детьми, приговорили к 3 годам лишения свободы.
Забайкальский рабочий 21:01
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Общество
В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России
«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК 21:25
Общество
Электронное голосование по поправкам к Конституции завершается сегодня
У обоих получилось проголосовать дважды, за что теперь им пригрозили уголовным делом, если будет доказано, что это была акция по дискредитации голосования.
Эхо Москвы 17:04
Футбол
«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Встреча, прошедшая в субботу в городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
ProstoProSport вчера в 15:22
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы
Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 21:15
Шоу-бизнес
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц
Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 вчера в 02:35
Наука
Ученые нашли способ бороться с неизлечимой болезнью Паркинсона
Американские ученые нашли способ бороться с неизлечимой болезнью Паркинсона.
Evo-rus.com 04:40
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Шоу-бизнес
Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну
По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru 14:17
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
Шоу-бизнес
Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой
Экспресс газета 04:44
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
Экономика
В Кузбассе планируют построить логистический центр Wildberries
Вести Кузбасс 12:21