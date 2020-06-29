Политика
Tverigrad.ruВладимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Президент России посетит Тверскую область во вторник. 30 июня Президент России Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату.
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Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Общество
В ЗАГСах Тульской области разрешили проводить церемонии бракосочетания
Сегодня, 29 июня, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности.
Первый Тульский 09:23
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо 02:36
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
РИА Новости 12:19
Футбол
«Оренбург» получил техническое поражение за пропуск матча
За неявку на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» «Оренбургу» засчитано техническое поражение.
RT на русском 13:35
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Здоровье
Пандемия коронавируса может спровоцировать рост числа диабетиков
В Министерстве здравоохранения считают, что пандемия коронавирусной инфекции может привести к росту числа людей, больных диабетом, сообщают Nation News со ссылкой на представителей ведомства.
Петербургский дневник 05:25
Футбол
Матчи 1/2 финала Кубка России по футболу пройдут 19 июля
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 13:15
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Обновлено в 18:17 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры снова откроются 15 июля.
BFM.ru 08:50
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
Происшествия
Пожар во владимирском драмтеатре потушен
Известия 12:35
Футбол
«Ливерпуль» продолжает переговоры по трансферу Кулибали
Евро-футбол.ру 04:24
Политика
МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко
Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
Общество
Куйвашев объяснил, почему детям старше 16 лет не положены выплаты
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос подписчиков в Instagram про выплаты, положенные детям с 3 до 16 лет.
АиФ Урал 07:23
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд
Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 08:35
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
Армия и оружие
Пилот ВВС США признал неэффективность истребителей F-35 против России
Военное дело 02:11
Общество
Сертификацию самолета МС-21 отложили на середину 2021 года
Российская сертификация самолета МС-21 отложена на середину 2021 года, первые поставки планируются в конце 2021 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:11
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн защитных масок
Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий.
Известия 11:08
Футбол
«Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил клуба
«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка ФК «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС.
RT на русском 12:44
Общество
Повышенный уровень радиации зафиксировали у северных границ России
Общественная служба новостей вчера в 09:53