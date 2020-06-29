Политика

Tverigrad.ruTverigrad.ruВладимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Президент России посетит Тверскую область во вторник. 30 июня Президент России Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату.
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Эксперт оценил перспективы переговоров Путина и Лукашенко

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Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

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Визит Лукашенко на открытие Ржевского мемориала будет однодневным

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Эксперт спрогнозировал, что обсудят Путин и Лукашенко на переговорах

Газета.Ru11:19

Александр Лукашенко прибудет на открытие Ржевского мемориала

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Стало точно известно, встретятся ли Лукашенко и Путин 30 июня

КП - Беларусь10:02
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