Политика

Tverigrad.ruTverigrad.ruВладимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Президент России посетит Тверскую область во вторник. 30 июня Президент России Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату.
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Процесс возведения Ржевского мемориала в Тверской области можно увидеть в ускоренной съемке

Toptver.ru15:10

Эксперт оценил перспективы переговоров Путина и Лукашенко

РИА Новости10:47

Визит Лукашенко на открытие Ржевского мемориала будет однодневным

ТАСС09:43

Песков сообщил о переговорах Путина и Лукашенко в Тверской области

РБК10:43

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru09:20

Тверская область готовится к торжественному открытию Ржевского мемориала

ГТРК Тверь11:05

Александр Лукашенко прибудет на открытие Ржевского мемориала

Новое Время 3126 июня в 08:30
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Стало точно известно, встретятся ли Лукашенко и Путин 30 июня

КП - Беларусь10:02
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

РИА Новости 07:35
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Происшествия

На западе Москвы два человека погибли при пожаре в жилом доме

РИА Новости 15:09
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Общество

У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке

Расследователи «Открытых медиа» обнаружили московскую квартиру у семейства главы Чечни Рамзана Кадырова.
Собеседник 06:15
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

IrkutskMedia 14:20
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
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Политика

Назван список стран, которые сменят США на позиции мирового лидера

Эксперт назвал страны, которые потенциально могут заменить США на международной арене в случае, если эта страна окончательно утратит свое влияние.
Что происходит 12:45
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Происшествия

СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

РБК 15:05
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
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Космос

Камеры «Луны-25» снимут оседающую пыль естественного спутника Земли

Автоматическую станцию "Луна-25" Роскосмос планирует отправить на Луну в 2021 году.
РЕН ТВ вчера в 19:14
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Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
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Футбол

Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера перед дерби «красно-белых» с принципиальным соперником — ЦСКА подписал в инстаграме на несколько фанатских аккаунтов «армейцев».
Свободная Пресса 14:46
Общество

Посол Белоруссии назвал сроки открытия границы с Россией

Граница между Россией и Белоруссией, которая была закрыта российской стороной в марте из-за пандемии коронавируса, может быть открыта уже в конце июля — начале августа.
РБК 15:15
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
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Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Некоторым представителям некоторых категорий работающих пенсионеров будут выплачено дополнительно по 12 000 рублей.
Live24 04:55
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Экономика

Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан

Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант».
REGNUM 02:25
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Общество

В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 27 июня в 05:10
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Футбол

РФС оштрафовал Азмуна на 40 тысяч рублей за нарушение мер безопасности

КДК РФС рассмотрел обращение РПЛ о нарушениях игроками, официальными лицами и клубами Регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата и применил к нарушителям санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС в виде штрафов.
Матч ТВ 14:09
Финансы

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
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Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
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Политика

Каир заявил о желании закупить 500 российских танков Т-90МС

Правительство Египта намерено закупить пять сотен танков Т-90МС российского производства.
NewInform 03:06
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Общество

В Сочи практически полностью пропало озеро

Сочи, Краснодарский край, 29 июня 2020, 21:32 — REGNUM Озеро Малое практически полностью исчезло на территории Кавказского заповедника в Сочи.
REGNUM 14:32
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Политика

Белый дом: разведка США не имеет фактов о сговоре РФ с талибами

В Белом доме заявили, что разведка США не готова признать достоверными утверждения американских СМИ о причастности России к выплате вознаграждений за убийство американских военнослужащих.
РЕН ТВ 14:43
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Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
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Общество

Всероссийская перепись населения России состоится в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесут с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса.
Mockva.ru 11:37
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Экономика

Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
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Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 27 июня в 10:33
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Политика

Евросоюз открывает границы для полутора десятка стран

Граждане 14 стран в середине недели смогут поехать в Евросоюз.
Аргументы недели 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
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