Политика
Tverigrad.ruВладимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Президент России посетит Тверскую область во вторник. 30 июня Президент России Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату.
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Общество
У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке
Расследователи «Открытых медиа» обнаружили московскую квартиру у семейства главы Чечни Рамзана Кадырова.
Собеседник 06:15
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
IrkutskMedia 14:20
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Политика
Назван список стран, которые сменят США на позиции мирового лидера
Эксперт назвал страны, которые потенциально могут заменить США на международной арене в случае, если эта страна окончательно утратит свое влияние.
Что происходит 12:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Космос
Камеры «Луны-25» снимут оседающую пыль естественного спутника Земли
Автоматическую станцию "Луна-25" Роскосмос планирует отправить на Луну в 2021 году.
РЕН ТВ вчера в 19:14
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Футбол
Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера перед дерби «красно-белых» с принципиальным соперником — ЦСКА подписал в инстаграме на несколько фанатских аккаунтов «армейцев».
Свободная Пресса 14:46
Общество
Посол Белоруссии назвал сроки открытия границы с Россией
Граница между Россией и Белоруссией, которая была закрыта российской стороной в марте из-за пандемии коронавируса, может быть открыта уже в конце июля — начале августа.
РБК 15:15
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Некоторым представителям некоторых категорий работающих пенсионеров будут выплачено дополнительно по 12 000 рублей.
Live24 04:55
Экономика
Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан
Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант».
REGNUM 02:25
Общество
В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 27 июня в 05:10
Футбол
РФС оштрафовал Азмуна на 40 тысяч рублей за нарушение мер безопасности
КДК РФС рассмотрел обращение РПЛ о нарушениях игроками, официальными лицами и клубами Регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата и применил к нарушителям санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС в виде штрафов.
Матч ТВ 14:09
Финансы
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Политика
Каир заявил о желании закупить 500 российских танков Т-90МС
Правительство Египта намерено закупить пять сотен танков Т-90МС российского производства.
NewInform 03:06
Общество
В Сочи практически полностью пропало озеро
Сочи, Краснодарский край, 29 июня 2020, 21:32 — REGNUM Озеро Малое практически полностью исчезло на территории Кавказского заповедника в Сочи.
REGNUM 14:32
Политика
Белый дом: разведка США не имеет фактов о сговоре РФ с талибами
В Белом доме заявили, что разведка США не готова признать достоверными утверждения американских СМИ о причастности России к выплате вознаграждений за убийство американских военнослужащих.
РЕН ТВ 14:43
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Общество
Всероссийская перепись населения России состоится в апреле 2021 года
Всероссийскую перепись населения перенесут с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса.
Mockva.ru 11:37
Экономика
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 27 июня в 10:33
Политика
Евросоюз открывает границы для полутора десятка стран
Граждане 14 стран в середине недели смогут поехать в Евросоюз.
Аргументы недели 13:18