Политика
Tverigrad.ruВладимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Президент России посетит Тверскую область во вторник. 30 июня Президент России Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату.
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Футбол
«Крылья Советов» договорились с Божовичем о снижении суммы неустойки
"Крылья Советов" смогли договориться с Миодрагом Божовичем о снижении суммы неустойки за разрыв контракта, сообщает источник.
Soccer.ru 09:24
Экономика
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Наука
Физики доказали возможность получения энергии из черных дыр
Пенроуз считал, что при делении объекта на две части, если их поместить близ горизонта событий, одна часть попадет в черную дыру, а вторая может быть источником получения дополнительной энергии.
Pravda.Ru 03:09
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала
Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.
Lenta.ru 16:25
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Экономика
ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08
Общество
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
Интерфакс 12:57
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Общество
Врач назвал отличительную черту всех долгожителей
Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН».
Expert.ru 14:14
Киберспорт
Авторы ремастера Crysis назвали дату премьеры геймлейного трейлера
CyberSport.ru 16:19
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля.
Вестник Кавказа 14:06
Технологии
МТС запустила голосового помощника «Марвин»
Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13:25
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Общество
В ЗАГСах Тульской области разрешили проводить церемонии бракосочетания
Первый Тульский 09:23
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Наука
Выяснилось, как извергаются подводные вулканы
Популярная механика 13:42
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Футбол
В АПЛ обнаружен один заболевший коронавирусом
По результатам очередной серии тестов на коронавирус среди футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) был обнаружен один положительный результат.
RT на русском 15:50
Происшествия
Американского контрабандиста вывезли из РФ в США во время пандемии
Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.
News.ru 16:10
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Экономика
«Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO
«Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).
Коммерсантъ 15:00
Политика
В НАТО призвали Россию к «более конструктивной политике» в Афганистане
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ обратился к России с призывом проводить «более конструктивную политику» в Афганистане.
Профиль 16:41
Здоровье
В Тульской области на коронавирус обследованы более 140 тысяч жителей
К 29 июня обследовано 140 тысяч человек.
Тульская пресса 15:34
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Общество
Женевский автосалон-2021 не будет проведён из-за эпидемии коронавируса
Женева, Швейцария, 29 июня 2020, 23:18 — REGNUM Организаторы международного Женевского автосалона из-за пандемии коронавируса приняли решение отменить все его мероприятия, запланированные на 2021 год, сообщает 29 июня пресс-служба руководства автосалона.
REGNUM 16:18
Космос
Обнаружено шесть новых потенциальных спутников экзопланет
Трудность с идентификацией возможных спутников экзопланет состоит в том, что эти спутники, имея крохотные в астрономических масштабах размеры, находятся на очень большом расстоянии от нас.
AstroNews.ru 10:45
Общество
Меркель объяснила отсутствие маски на публике
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила отсутствие у себя медицинской маски на публике.
Lenta.ru 14:29