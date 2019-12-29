Общество

АиФ КраснодарАиФ КраснодарВладимир Путин отменил банковскую комиссию при уплате курортного сбора

Напомним, ранее кубанские депутаты расширили географию курортного сбора. Эксперимент начнет действовать на территориях Ейского городского и Должанского сельского поселений Ейского района и Тенгинского сельского поселения Туапсинского района с первого января 2020 года.
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Путин подписал закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора

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Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора

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Кубань 2402:53

Владимир Путин отменил банковскую комиссию при уплате курортного сбора

АиФ Краснодар03:57
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
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