Общество
АиФ КраснодарВладимир Путин отменил банковскую комиссию при уплате курортного сбора
Напомним, ранее кубанские депутаты расширили географию курортного сбора. Эксперимент начнет действовать на территориях Ейского городского и Должанского сельского поселений Ейского района и Тенгинского сельского поселения Туапсинского района с первого января 2020 года.
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Путин подписал законы о комиссии с курортного сбора, лекарствах, мусоре и ряд других
Вести.Ruвчера в 12:43
Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора
ГлобалМСК.рувчера в 13:28
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Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко на совместном турнире Bellator и Rizin в японском городе Сайтама уже в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона в одном из своих последних боев в карьере.
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Открывшийся сегодня мост состоит из семи пролетов, полотно проезжей части выполнено из металлических пакетов с дощатым настилом.
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Врачи предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья
Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
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Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
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Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Политика
«Северный поток-2» вновь уперся в газовую директиву
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Гендиректор «Зенита» прокомментировал отставку Егорова
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев обсудил с «Петербургским дневником» сообщение о том, что Александр Егоров покинул пост главы Департамента судейства и инспектирования РФС.
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У эмбрионов человека обнаружили признаки старения
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«Вест Хэм» уволил Пеллегрини с поста главного наставника клуба
Напомним, Мануэль Пеллегрини стал главным тренером «Вест Хэма» в мае 2018 года и под его руководством команда финишировала в сезоне 2018/19 на десятом месте в АПЛ.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Общество
Циклон к вечеру 29 декабря принесет в Петербург сильный ветер и снег
29 декабря, в воскресенье, в Петербурге ожидаются усиление ветра и снег.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Голден Стэйт» в матче НБА
В составе гостей трипл-дабл оформил Лука Дончич (31 очко, 12 подборов и 15 передач), 25 очков набрал Тим Хардуэй, у проигравших самым результативным стал Д'Анджело Расселл (35 очков).
Политика
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о соглашениях с Россией
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что тексты соглашений между Москвой и Киевом не были согласованы.
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При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли двое детей
В жилом двухквартирном доме в Иркутской области произошел пожар, который унес жизни двоих детей, еще одной девочке удалось спастись, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Политика
В Вене продолжаются российско-украинские переговоры по газу
В Вене продолжаются российско-украинские переговоры о транзите газа из РФ в Европу, пишет ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб
Вооружённые силы Сирии отбили две атаки террористов на позиции армии в районе города Джарджаназ провинции Идлиб.
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В Digital Foundry рассказали о преимуществах SSD для будущих консолей
Речь идёт о скоростных SSD, которые должны, по словам разработчиков, резко улучшить геймплей.
Хоккей
«Амур» на выезде обыграл «Адмирал», одержав пятую победу подряд
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«Челси» одолеет «Арсенал» в лондонском дерби
Матч 20-го тура АПЛ «Арсенал» - «Челси» пройдет 29-го декабря на арене «Эмирейтс» в Лондоне.
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Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
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Дочь Алексея Макарова отказалась общаться с ним
Две недели назад бывшая подруга актера Алексея Макарова заявила, что мужчина перестал выплачивать алименты на содержание общей дочери и пропал.
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Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»
Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".