Президент России Владимир Путин сообщил об окончании «нерабочих дней» в своем обращении к россиянам несколько минут назад. Период «нерабочих дней» отменяется для всех отраслей экономики, сказал Путин 11 мая.

Режим «нерабочих дней» в России отменён с 12 мая

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