Экономика
Девятка.RUВладимир Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая
Владимир Путин отменил режим нерабочих дней для всех отраслей экономики с 12 мая. Об этом президент РФ рассказал в обращении к гражданам в прямом эфире 11 мая. Президент отметил, что ранее принятые меры помогли замедлить распространение заболевания.
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Музыка
В США гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн
ТАСС вчера в 17:58
Здоровье
Врач Комаровский рассказал о профилактике коронавируса витаминами
Российский врач Комаровский рассказал о профилактике коронавируса витаминами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:16
Общество
Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней
С завтрашнего дня, 12 мая, завершаются нерабочие дни для россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
ГТРК Липецк вчера в 10:27
Здоровье
Разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса
Калькулятор вероятности смертельного исхода в случае заражения новым типом коронавируса создали специалисты из Польши.
МедиаПоток вчера в 06:31
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество
В Воронежской области за сутки коронавирусом заболели 39 человек
На утро воскресенья, 10 мая, в Воронежской области зафиксировано 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
De Facto 10 мая в 03:22
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Политика
Путин поручил до 1 июня составить план по восстановлению экономики РФ
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.
REGNUM вчера в 04:37
Общество
Терапевт рассказала о правилах использования защитных масок
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски защитят лучше других, передает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 23:04
Происшествия
Названа возможная причина пожара в петербургской больнице
Российская газета 01:40
Экономика
Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога
Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке.
Ведомости вчера в 23:26
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Политика
«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого
Комсомольская правда вчера в 07:13
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек
Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету в России испытали пуском с бомбардировщика
Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Её запустили с борта нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
News.ru вчера в 01:09
Кино
Премьера мультфильма «Викинг Вик» онлайн пройдет 12 мая
Культуромания 01:46
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Происшествия
В сети появился фильм о крушении самолёта АН-148 «Москва — Орск»
Orsk.ru вчера в 04:15
Общество
Частично ввели в Самарской области послабление самоизоляции
Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара вчера в 15:10
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
RT на русском вчера в 04:26
Общество
В Карелии скончался больной коронавирусом
11 мая в центре для лечения больных с коронавирусом скончался пожилой петрозаводчанин, сообщает в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков.
АиФ Карелия 01:08
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Армия и оружие
Роспатент признал изобретением новый самозарядный пистолет «Удав»
Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-миллиметровый самозарядный пистолет, который был создан в рамках опытно-конструкторской работы «Удав».
Военное дело 00:49
Общество
В Туле ввели обязательный масочный режим
Напомним, что в Тульской области режим ограничений продлен до 31 мая.
Тульская пресса 10 мая в 18:29