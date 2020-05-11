Экономика

Девятка.RUДевятка.RUВладимир Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая

Владимир Путин отменил режим нерабочих дней для всех отраслей экономики с 12 мая. Об этом президент РФ рассказал в обращении к гражданам в прямом эфире 11 мая. Президент отметил, что ранее принятые меры помогли замедлить распространение заболевания.
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Владимир Путин отменил режим нерабочих дней в России

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Владимир Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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