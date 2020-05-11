Экономика
Девятка.RUВладимир Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая
Владимир Путин отменил режим нерабочих дней для всех отраслей экономики с 12 мая. Об этом президент РФ рассказал в обращении к гражданам в прямом эфире 11 мая. Президент отметил, что ранее принятые меры помогли замедлить распространение заболевания.
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Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области
В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Известия 06:44
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 13 мая до 73,43 рубля
Банк России установил на 13 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,4326, рубля, что на 43,99 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:44
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Игры
Capcom выпустит несколько крупных игр до марта 2021 года
До 31 марта 2021 года Capcom выпустит несколько крупных новых игр. Об этом представители компании сообщили в отчете перед инвесторами.
CyberSport.ru 01:49
Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Известия вчера в 17:38
Экономика
Минкомсвязь: рекламные доходы СМИ по итогам года могут упасть на 30%
Минкомсвязь России ожидает, что падение доходов СМИ от рекламы из-за кризиса, связанного с коронавирусом, составит до 30% по итогам года, заявил замглавы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 06:44
Политика
На Украине Зеленского назвали слабаком
Президентом Украины Владимиром Зеленским управляет «колониальная администрация» из представителей западных структур.
Известия вчера в 20:51
Политика
Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу
Согласно документу, самой большой угрозой для республики является «агрессивная политика России».
Известия 06:32
Происшествия
Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом
Интерфакс вчера в 06:12
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK вчера в 12:53
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом переболели 18 детей
В Саратовской области выздоровели 18 детей, зараженных коронавирусом.
Регион 64 06:21
Общество
Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» ожидается к 24 мая
Берлин, 12 мая 2020, 10:29 — REGNUM Окончательное решение по «Северному потоку — 2» и газовой директиве ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) вынесет до 24 мая.
REGNUM 03:29
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Политика
Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Российские власти могут ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде на территорию страны, если Анкара не снимет аналогичные ограничения в отношении российских автоперевозчиков.
РБК вчера в 08:08
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Общество
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
Авто
В России в апреле рекордно упали продажи легковых автомобилей
Москва, 12 мая 2020, 13:37 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в России было продано 38 922 авто — на 72,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
REGNUM 06:37
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
Авто
В России новый Toyota Highlander появится летом
Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 07:06
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Технологии
В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей
Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
Шоу-бизнес
52-летний «Танцующий миллионер» сообщил, что впервые станет отцом
Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», готовится впервые стать отцом.
Вестник 04:28
Общество
Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня
Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой
Звезды публиковали кадры с родными и близкими — в их числе была и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая показала трогательное семейное фото.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество
Россия вышла на второе место в мире по covid-19
По числу подтвержденных диагнозов Россия вышла на второе место в мире и теперь уступает только США, где число заболевших коронавирусом уже больше 1,3 млн.
НДН.инфо 04:00