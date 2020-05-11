Общество
Национальная служба новостейПутин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин заявил об окончании с 12 мая тотального режима нерабочих дней. Об этом глава государства объявил на совещании по борьбе с коронавирусом.
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Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Политика
Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусом
России придется жить с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Мойка78 19:14
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Космос
На ближайшем к Земле коричневом карлике обнаружены облачные слои
10.05.2020 Коричневый карлик Luhman 16A – ближайший к Земле.
Портал Поиск вчера в 11:22
Общество
В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:22
Наука
Обнаружена связь между сном и выходом из зоны комфорта
Специалисты обнаружили, что если человек ежедневно воспринимает новую информацию, ему необходимо выделять больше времени на сон.
Rusargument 19:00
Футбол
Медведев о заявлении Путина: «Оно отражает то, что мы достигли стабилизации. Это позволит вернуться к тренировкам»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что окончание нерабочих дней позволит команде вернуться к тренировкам.
Sports.ru 15:39
Единоборства
Нганну за 20 секунд отправил в нокаут Розенструйка
Представитель Франции отправил своего соперника в нокаут спустя менее 20 секунд с начала поединка.
ProstoProSport 09 мая в 23:50
Футбол
Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»
Бомбардир.ру 17:44
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Общество
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Кино
«Сила в правде»: фильму «Брат 2» исполнилось 20 лет
Сегодня исполняется 20 лет со дня премьеры фильма «Брат 2». Вторую часть культовой картины Алексея Балабанова презентовали в кинотеатре «Пушкинский».
МИР 24 11:53
Фигурное катание
Хореограф Тутберидзе назвал предательством переход Трусовой к Плющенко
Sport.ru 09 мая в 01:28
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра
Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован во вторник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует региональный главк МЧС России.
РИА Новости 19:48
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Единоборства
Фергюсон прокомментировал своё поражение Джастину Гэтжи
DixiNews вчера в 06:49
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ 11:01
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Авто
Продажи Tesla Model 3 в Китае упали на 64 % в апреле, несмотря на восстановление рынка электромобилей
Стало известно о том, что в апреле этого года продажи седанов Tesla Model 3 на рынке Китая сократились на 64 % по сравнению с предыдущем месяцем, несмотря на восстановление рынка электромобилей.
3DNews 04:14
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Политика
Трамп объяснил отказ носить маску
Президент США Дональд Трамп заявил, что не носит медицинскую маску в период эпидемии коронавируса, потому что ни к кому близко не подходит.
Известия 18:49
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Общество
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Новые дополнительные меры поддержки правительство России окажет и семьям с детьми.
Известно.ру 12:58