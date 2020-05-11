Президент России Владимир Путин заявил об окончании с 12 мая тотального режима нерабочих дней. Об этом глава государства объявил на совещании по борьбе с коронавирусом.

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