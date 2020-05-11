Экономика
Девятка.RUВладимир Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая
Владимир Путин отменил режим нерабочих дней для всех отраслей экономики с 12 мая. Об этом президент РФ рассказал в обращении к гражданам в прямом эфире 11 мая. Президент отметил, что ранее принятые меры помогли замедлить распространение заболевания.
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Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
Интерфакс 00:46
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Общество
Власти Уханя проверят на коронавирус всех жителей города
«Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», — говорится в сообщении властей от 11 мая.
Известия 00:59
Общество
Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России
Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
Здоровье
Пациент челябинской больницы пожаловался на обед из 25 макаронин
Челябинск Сегодня вчера в 23:45
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском вчера в 04:39
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Брат Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 16:17
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Наука
Предсказан катастрофический подъем уровня мирового океана
Международная группа ученых под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре рассказали о катастрофическом подъеме уровня мирового океана.
Вести Подмосковья 01:27
Политика
Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента»
Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.
РИА Новости вчера в 18:31
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
Шоу-бизнес
Солидная пенсия Юрия Стоянова составляет 60 тысяч рублей
iReactor вчера в 07:28
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Здоровье
В Новосибирске опровергли отмену тестов на коронавирус
Информация, которую распространяют некоторые СМИ, о том, что в Новосибирской области якобы отменили тестирования на COVID-19 пациентам из групп риска, с внебольничной пневмонией и медработникам не соответствует действительности.
Atas.info вчера в 10:14
Общество
Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости 10 мая в 08:32
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости вчера в 15:16
Происшествия
В Хабаровском крае нашли два бомбардировщика, разбившихся в 1942 году
Участники отряда "АвиаПоиск" обнаружили два советских дальних бомбардировщика ДБ-3, разбившихся 78 лет назад в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески.
РИА Новости вчера в 20:12
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК вчера в 14:46
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru вчера в 07:35
Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон вчера в 09:25
Общество
В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности
Кузбасс почти два месяца живёт в режиме ограничений.
Вести Кузбасс вчера в 08:07
Здоровье
Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса
Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7–8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
РБК 00:39
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Армия и оружие
Роспатент признал изобретением новый самозарядный пистолет «Удав»
Сотрудникам Роспатента удалось определить два отличия в новом комплексе "Удав", которые позволили признать его изобретением.
Дни24 01:20
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Происшествия
Рыбак нашел в реке труп пропавшего в ноябре саратовца
Как сообщает региональное СУ СК России, тело гражданина около полудня 9 мая на удалении около 2 км от р.п. Романовка обнаружил в р. Карай рыбак.
Регион 64 00:27