Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области

Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области. Глава государства пообщался с региональным лидером по видеосвязи . Владимир Путин оценил работу главы региона: хороший рост промышленности и сельхозпроизводства, солидное увеличение инвестиций в основной капитал.
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Как прошла встреча пензенского губернатора и президента России

ГТРК Пенза13:55

Строительство детской поликлиники в центре Пензы оценивается в 630 млн. рублей — губернатор

PenzaNews10:13

Владимир Путин отметил достижения Пензенской области

ПензаИнформ12:00

Пензенский губернатор прокомментировал итоги рабочей встречи с президентом РФ

Пенза-взгляд10:24

Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах

РИА Новости09:37

Иван Белозерцев: Надеюсь на поддержку своих земляков на выборах

Пенза-Пресс09:33

Эксперт: Белозерцев много сделал для развития сельского хозяйства в Пензенской области

ТАСС12:47
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Происшествия

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе

Спорт-Экспресс 15:39
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Общество

Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября

Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Радио Зенит 10:57
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Футбол

Салах оплатил бензин всем посетителям на заправке

27-летний футболист приехал заправить автомобиль на АЗС и оплатил бензин всем остальным посетителям.
Sports.ru 13:59
Общество

В России увеличили пособия по безработице

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.
РИА Новости 12:12
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Политика

Жители России считают Путина вдохновляющей личностью

Москва, 11 июня 2020, 11:09 — REGNUM Подавляющее большинство граждан считают президента России Владимира Путина вдохновляющей личностью, приводит данные опроса «Левада-центр».
REGNUM 04:09
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Экономика

Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК 14:02
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Общество

Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие».
Ведомости 15:44
80
Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
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Армия и оружие

США выделят Украине 250 млн долларов на войну с Россией

Конгресс США поддержал выделение Украине финансовой поддержке в размере 250 миллионов долларов на текущий год.
Вести Крым 15:59
Недвижимость

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета 07:03
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Политика

Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
РИА Новости 12:17
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
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Политика

Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Общество

Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы

Evo-rus.com 15:00
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Общество

Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги

Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента.
News.ru 13:16
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Армия и оружие

В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии

В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
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Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 12:00
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Гаджеты

Автор снимка, «ломающего» Samsung, рассказал о злополучном кадре

На связь с "Би-би-си" вышел автор этого снимка и рассказал о его происхождении.
Газета.Ru вчера в 07:45
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Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
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Общество

Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
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Общество

С 12 июня гостиницы и отели Кубани смогут принимать туристов

С 12 июня на территории Краснодарского края снимается запрет на работу гостиниц и отелей, номерной фонд которых не превышает 50 номеров.
Эксперт ЮГ 07:45
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Здоровье

Диетолог назвала худшие продукты для диабетиков

Врач акушер-гинетолог, диетолог-нутрициолог Наталья Беляева перечислила худшие продукты для людей, которые страдают от диабета 2 типа.
MedikForum.ru 07:06
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Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в ОВД, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Калининградской области.
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Общество

PS5 может продаваться по цене $ 760

На британском сайте Amazon была опубликована цена новой консоли PlayStation 5. Она составила £ 599 (около $ 760, более 52 тыс. рублей).
Чемпионат 03:58
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Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 14:52
Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
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Шоу-бизнес

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На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
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В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
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Иван Александрович Белозерцев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пензенской области с 21 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января по 2 августа 2019.
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