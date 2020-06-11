Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области. Глава государства пообщался с региональным лидером по видеосвязи . Владимир Путин оценил работу главы региона: хороший рост промышленности и сельхозпроизводства, солидное увеличение инвестиций в основной капитал.

Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области

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