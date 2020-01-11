Политика

РБКРБКПутин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
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Владимир Путин
Если там и есть российские граждане, они не представляют интересы российского государства и денег от российского государства не получают.
— Владимир ПутинDaily Storm вчера в 11:12

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Владимир Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
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Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

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Происшествия

В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом

В промзоне в поселке Скоропусковский в подмосковном Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла.
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В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

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Токаев назвал важным решением признание Ираном вины за крушение Boeing

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за крушение самолета "Международных авиалиний Украины" является важным решением.
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Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

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Трансфер Боженика в ЦСКА за 5 млн евро сорвал новый агент игрока

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Появились кадры из нового «Аватара»

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«Шпоры» намерены перехватить 21-летнего португальца у «Вест Хэма», который ранее согласовал аренду игрока на 18 месяцев без права выкупа.
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Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»

Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «боинга».
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В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
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Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

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Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
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Сумма иска – порядка 5 миллиардов долларов, но с процентами, считает Витренко, можно насчитать и больше 7 миллиардов долларов.
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