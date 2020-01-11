Политика
РБКПутин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
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Если там и есть российские граждане, они не представляют интересы российского государства и денег от российского государства не получают.
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Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Политика
В Иране начались антиправительственные акции протеста
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CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
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Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
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За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Хоккей
Сборная Востока выиграла Кубок вызова МХЛ
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом
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В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Политика
Токаев назвал важным решением признание Ираном вины за крушение Boeing
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за крушение самолета "Международных авиалиний Украины" является важным решением.
Общество
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В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
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Российские биатлонисты стали четвёртыми в эстафете на этапе в Оберхофе
Ранее женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Футбол
«Тоттенхэм» хочет перехватить у «Вест Хэма» хавбека «Бенфики» Жедсона
«Шпоры» намерены перехватить 21-летнего португальца у «Вест Хэма», который ранее согласовал аренду игрока на 18 месяцев без права выкупа.
Армия и оружие
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «боинга».
Общество
Меган Маркл подписала соглашение с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала соглашение с Disney, чтобы помочь благотворительному фонду дикой природы, сообщает The Times.
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
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Политика
На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»
Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлетом-Гиреем.
Общество
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
Общество
В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился
71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками".
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Экономика
«Нафтогаз» решил отсудить у России более семи миллиардов долларов
Сумма иска – порядка 5 миллиардов долларов, но с процентами, считает Витренко, можно насчитать и больше 7 миллиардов долларов.
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