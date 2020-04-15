Экономика
Retailer.ruПутин озвучил новые меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с правительством озвучил новые меры поддержки бизнеса.
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Эксперт: Новые меры экономической поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест
Взгляд.ру15 апреля в 13:15
Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства
ЦДИ ПО15 апреля в 09:24
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Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Происшествия
В Москве задержали гулявшего в форме полицейского активиста Верзилова
Летом 2018 года активисты Pussy Riot в полицейской форме Верзилов, Никульшина и Курачева выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
Известия 04:30
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
Технологии
Обновления Windows 10 станут модульными
Microsoft намерена изменить технологию добавления в Windows 10 новых функций.
Вести.Ru 03:19
Общество
В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Общее число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до 273, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба.
РБК 03:59
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 15 апреля в 12:53
Политика
В Кремле оценили заявление Трампа о готовности помочь с аппаратами ИВЛ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы помочь России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции лёгких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство.
RT на русском вчера в 06:48
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе
Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Политика
Трамп приступает к снятию санитарных ограничений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:49
Политика
На Украине заявили о планах российского шпиона убить Авакова
Геращенко рассказал, что «генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, — они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками».
Lenta.ru 03:36
Армия и оружие
Факти (Болгария): польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского СУ-27 (Факти.бг)
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27.
ИноСМИ вчера в 22:24
Общество
Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Стало известно, кто стал возлюбленной комика Александра Гудкова
Известный комик Александр Гудков несколько раз был замечен в компании некой девушки, которая, по мнению поклонников юмориста, и является его возлюбленной.
Evo-rus.com 04:28
Общество
Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы
Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
NewInform вчера в 01:41
Общество
Власти Липецкой области ввели пропускной режим
Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что власти Липецкой области ввели пропускной режим. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Piter.tv 14 апреля в 13:58
Общество
В Тульской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зафиксиовано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса 15 апреля в 03:33
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 15 апреля в 10:56
Политика
Правительство Камчатского края ушло в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
Происшествия
Более девяти тысяч тестов на коронавирус провели за сутки в Петербурге
Санкт-Петербург, 17 апреля 2020, 10:16 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге вновь существенно возросло количество проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:16
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Американские журналисты уверены, что "нулевой пациент" работал в лаборатории Уханя. Там, через летучую мышь он заразился коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 01:55
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Происшествия
В Башкирии сотрудники полиции силой увели двоих детей в участок
На просторах Сети появилась видеозапись, как полицейские Нефтекамска ведут за руки двоих детей и сажают в служебную машину.
Горобзор.ру 01:52