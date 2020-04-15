Экономика

53 новости53 новостиВладимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса и регионов

Выступая в начале совещания, глава государства рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и регионов. Во-первых, он отметил, что малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, тоже необходимо поддержать, как и другие пострадавшие сферы.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъвчера в 09:16

Подробнее о событии

Эксперт: Новые меры экономической поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест

Взгляд.рувчера в 13:15

Бизнес получает вакцину

Российская газетавчера в 12:13

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъвчера в 09:32

Льготные кредиты и выплаты по одному МРОТ на каждого неуволенного. Что рассказал Путин о втором пакете помощи бизнесу

Фонтанка.Рувчера в 10:20

В список пострадавших предприятий включат непродовольственную розницу

Московский Комсомолецвчера в 09:51

Эксперт: предложенных Путиным мер поддержки бизнеса хватит на данный момент

Газета.Ruвчера в 11:30

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новостивчера в 09:31
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Единоборства

Уайлдер не признаёт чемпионство Фьюри

Sport.ru вчера в 15:59
Космос

При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит

Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Происшествия

В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом

Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
9
Экономика

Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:53
3,2K
Происшествия

Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в сбыте и хранении наркотических средств

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний житель Южно-Сахалинска, подозреваемый в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств, а также культивировании наркосодержащих растений.
МВД медиа вчера в 03:26
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,2K
Общество

В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков

Уже на этой неделе в Красноярске начнется тестирование системы электронных пропусков — это сообщил министр цифрового развития и связи края Николай Распопин.
ТВ-Енисей вчера в 09:28
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
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Политика

США обвинили Китай в тайном проведении ядерных испытаний

США подтвердили подозрения в адрес Китая по поводу тайного проведения ядерных испытаний. Соответствующий доклад в среду опубликовал Госдеп.
РЕН ТВ вчера в 19:58
3
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,4K
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

ТВ Центр вчера в 03:57
1,4K
Здоровье

В Приморье выделили три очага заражения коронавирусом

Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко.
РИА Новости вчера в 23:42
2
Общество

Соловьев отказался от баттла с Уткиным

Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
1,1K
Экономика

Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

По мнению организации, объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть сформирован только после получения полной и достоверной информации о падении доходов и выручки конкретной компании по разным видам деятельности за несколько месяцев.
РБК 00:00
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Технологии

Apple открыла доступ к статистике передвижений людей

В компании отметили, что статистика анонимна и не раскрывает сведения о перемещении конкретных личностей.
The GEEK вчера в 03:13
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Здоровье

Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Забайкалье

В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализировано еще двое человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Забайкальский рабочий вчера в 22:28
9
Шоу-бизнес

19-летний сын Кирилла Андреева женился

Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru вчера в 15:01
9
Общество

Число умерших от коронавируса в США превысило 30 тысяч человек

Число жертв коронавируса в США превысило отметку в 30 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 22:19
8
Экономика

Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке

Министр экономического развития РФ Максим Решетников решил лично проверить, как банки в сложных для бизнеса условиях выдают кредиты предпринимателям, которые несут убытки из-за пандемии.
Московский Комсомолец вчера в 17:36
4
Шоу-бизнес

Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ

Певицу Надежду Бабкину перевезли из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, сообщил "МК".
РИА Новости вчера в 15:33
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Общество

В Челябинской области составили 69 протоколов на нарушителей изоляции

Фото Олега Каргаполова За два дня, 13 и 14 апреля, полицейские составили 69 протоколов на жителей региона, которые не захотели самоизолироваться и отправились на прогулку.
Вечерний Челябинск вчера в 05:18
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Здоровье

В Приамурье выявлены три новых случая заражения коронавирусом

В Амурской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусом.
Росбалт вчера в 21:49
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Общество

В России выявили нулевого пациента с коронавирусом

REGNUM вчера в 08:18
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Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru вчера в 20:30
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Политика

МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США

Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей.
REGNUM вчера в 01:27
4,3K
Общество

В России остался лишь один регион без коронавируса

Единственным регионом, где еще не было зафиксировано случаев COVID-19 остается Республика Алтай.
Повестка дня вчера в 05:38
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Шоу-бизнес

Бывший муж Пелагеи опубликовал совместное фото с новой возлюбленной

Бывший супруг певицы Пелагеи 28-летний хоккеист Иван Телегин проводит время на самоизоляции вместе со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Вокруг ТВ вчера в 13:45
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира

Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
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Как работают Яндекс.Новости?
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