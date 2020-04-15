с чего всё началось

Выступая в начале совещания, глава государства рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и регионов. Во-первых, он отметил, что малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, тоже необходимо поддержать, как и другие пострадавшие сферы.

Космос При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 16

Экономика Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 3,2K

Происшествия Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в сбыте и хранении наркотических средств Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний житель Южно-Сахалинска, подозреваемый в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств, а также культивировании наркосодержащих растений.

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,2K

Общество В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков Уже на этой неделе в Красноярске начнется тестирование системы электронных пропусков — это сообщил министр цифрового развития и связи края Николай Распопин. 36

Политика США обвинили Китай в тайном проведении ядерных испытаний США подтвердили подозрения в адрес Китая по поводу тайного проведения ядерных испытаний. Соответствующий доклад в среду опубликовал Госдеп. 3

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,4K

Здоровье В Приморье выделили три очага заражения коронавирусом Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко. 2

Общество Соловьев отказался от баттла с Уткиным Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина. 1,1K

Экономика Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам По мнению организации, объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть сформирован только после получения полной и достоверной информации о падении доходов и выручки конкретной компании по разным видам деятельности за несколько месяцев. 1

Шоу-бизнес 19-летний сын Кирилла Андреева женился Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото. 9

Экономика Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке Министр экономического развития РФ Максим Решетников решил лично проверить, как банки в сложных для бизнеса условиях выдают кредиты предпринимателям, которые несут убытки из-за пандемии. 4

Шоу-бизнес Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ Певицу Надежду Бабкину перевезли из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, сообщил "МК". 14

Общество В Челябинской области составили 69 протоколов на нарушителей изоляции Фото Олега Каргаполова За два дня, 13 и 14 апреля, полицейские составили 69 протоколов на жителей региона, которые не захотели самоизолироваться и отправились на прогулку. 299

Здоровье Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом. 13